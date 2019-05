Venstres bejleri til Socialdemokratiet begejstrer landmænd

Det er ikke så ringe for landbruget, hvis Venstre og Socialdemokratiet kan indgå regeringssamarbejde efter valget.

Sådan lyder det fra formanden for Østjysk Landboforening, svineproducenten og venstremand Henrik Nielsen, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) torsdag sprang en mindre bombe i folketingsvalget.

I forbindelse med udgivelsen af sin bog "Befrielsens Øjeblik - samtaler med Lars Løkke Rasmussen", åbnede statsministeren døren til et muligt regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre.

I bogen kalder Lars Løkke Rasmussen en SV-regering for "et rigtigt forslag", men medgiver også, at der er udfordringer i forbindelse med et sådan samarbejde.

Formand for Østjysk Landboforening, Henrik Nielsen, repræsenterer omkring 500 bedrifter.

Stabil politik er vigtig

De udfordringer er formanden for Østjysk Landboforening klar til at tage med for at sikre stabilitet i landbruget.

- Det er vigtigt, at vi ved, hvilke vilkår vi arbejder under. Det gælder i forhold til hvor meget kvælstof, vi må give vores marker, og hvordan vi planlægger det. Det er utrolig vigtigt, at vi har en stabil politik på området, og at det ikke hele tiden bliver lavet om, siger Henrik Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

For nogle virker en SV-regering formentlig som et temmeligt utænkeligt scenarie, men det er ikke kun Østjysk Landboforening, der kan se fordele ved konstruktionen.

Bølgerne går højt på den politiske scene. Det lader dog ikke til at stresse dette svin.

Over midten

I hvert er flere af de borgere, TV2 ØSTJYLLAND fredag har fanget på gaden, positive over for idéen.

- Jeg synes, at hen over midten virker rigtigt i denne tid, hvor de små partier ude på fløjene gerne vil have noget at sige. Det kan vi undgå, hvis vi har en stærk regering i midten af Danmark, siger pensionist og Egon Christiansen fra Rønde.

Én ting er, om det for nogle kan være fordelagtigt med en SV-regering. En anden er, om det er realistisk. Her må formanden for Østjysk Landboforening efter en ganske kort tænkepause svare "nej".

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen afviste på et pressemøde fredag, at en SV-regering kan komme på tale.

Vi er alle klogere efter den 5. juni.

