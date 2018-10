Vejrskifte kommer torsdag: Det bliver køligere

De varme vinde fra sydlige himmelstrøg blev natten til torsdag erstattet af køligere vinde nordfra. Derfor vil vi fra torsdag opleve koldere vind og lidt lavere temperaturer.

Der er dog ikke en regulær råkold efterårsdag i vente, mener vejrvært ved TV2 Vejret Per Christiansen.

- Vi får lidt køligere blæst fra nordvest, men flot det bliver det i hvert fald, siger han og tilføjer:

- Og også relativt pænt de kommende dage.

Smådrypperi

I ydertimerne kan temperaturerne i Østjylland komme ned under 9 grader torsdag, men regionen splipper for den tætte tåge, der hærger især Sjælland.

De køligere temperaturer skyldes et skift i vejret.

- Vi får et vejrskifte. I løbet af natten til torsdag får vi en koldfront ind over os, fortæller Per Christiansen. Det betyder slut med de sensommeragtige temperaturer og risiko for lidt regn.

- Der kommer lidt flere skyer på himlen og alle dage kan vi godt risikere lidt smådrypperi.

Selvom temperaturerne tager et dyk, er der fortsat udsigt til flotte dage på femdøgnsskemaet.