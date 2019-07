Vejledning skal forhindre ambulancer på mountainbikebane

Den nye mountainbikepark i Silkeborg trækker cykelentusiaster til fra nær og fjern.

Bikeparken er den første af sin slags i Danmark. Og siden den for tre uger siden åbnede, er der kørt omkring 16.000 ture på banerne.

Det går rigtig stærkt, når de mange mountainbikere cykler rundt i parken.

- Jeg væltede to gange i onsdags, hvor jeg kørte ind i et træ, siger 9-årige Kristense Stork fra Aulum.

Hun er sammen med to veninder på sommerskole i Bikepark i Silkeborg i disse dage. De tre piger har meget cykelerfaring.

- Jeg vil sige, at vi er ret gode til at køre på banen, siger 10-årige Alfrida Andersen fra Sønderborg, der også deltager i sommerskolen.

Men alligevel har de også skulle bruge tid på at lære den nye bikepark at kende.

Forskel på bikepark og skov

For den populære park er en udfordring for mange af mountainbikerne, der førhen kun har kørt i skoven.

Folk er gået lidt for hurtigt videre på sværhedsgraderne, så vi har desværre haft ambulancen ude et par gange. Simon Kristensen, Udviklingskonsulent, Silkeborg Kommunes Outdoorsekretariat.

Det har fået Silkeborg Kommune til at opgradere deres sikkerhed på banen.

- Der har været lidt udfordringer med at lære faciliteterne at kende. Folk er gået lidt for hurtigt videre på sværhedsgraderne, så vi har desværre haft ambulancen ude et par gange, siger Simon Kristensen, der er udviklingskonsulent i Silkeborg Kommunes Outdoorsekretariat, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ny vært

Derfor har de nu valgt at ansætte en vært i Mountainbikeparken, der skal vejlede og guide de mange mountainbikekørere, der skal ud på ruterne.

- Vi har gjort rigtig meget for at informere med skilte og vejledning, men vi må nok bare konstatere, at det ikke er nok, siger Simon Kristensen.

Mange af dem, der kommer herude, har ikke prøvet kræfter med en bikepark før, og det er vigtigt at sætte dem ind i, hvad det indebærer. Morten Egersnap, bikevært, Silkeborg Bikepark.

Den nye vært skal tage imod de mange besøgende, der kommer i bikeparken, og det er særligt de gæster, der kommer for første gang, der skal hjælpes i gang.

- Mange af dem, der kommer herude, har ikke prøvet kræfter med en bikepark før, og det er vigtigt at sætte dem ind i, hvad det indebærer. For det er noget helt andet end at køre ude i skoven, siger den nye bikevært i Silkeborg Bikepark, Morten Egersnap.

Der er sat informationsskilte op rundt omkring på de forskellige ruter.

Forskellige ruter

Parken har tre ruter, man kan følge rundt i parken. Ruterne er inddelt i et blåt, rødt og sort spor, som man blandt andet kender fra skisportsverden.

Den blå er den nemmeste, dernæst kommer rød og den sværeste bane er det sorte spor.

De farlige situationer på banen er opstået, fordi flere af mountainbikerne er gået for hurtigt fra den blå rute til den røde.

Højere niveau end i skoven

Men da parken er sin første af sin slags i Danmark, har mange mountainbikere kun erfaring med de røde, blå og sorte spor fra skovområder, hvor der cykles mountainbike.

Der har blandt andet været folk, der er mødt op på mountainbikebanen uden cykelhjelm. Dette håber kommunen at kunne forhindre ved at vejlede mod det.

Men den nye bikepart kører på et langt højere niveau.

- Det er noget helt andet end en almindelig mountainbikebane i skoven. Det, der er blå spor her i vores park, er kulsorte ude i skoven, siger Morten Egersnap.

Alle kan bruge de nye baner i Silkeborg Bikepark, man skal bare følge reglerne og have det rigtige udstyr på.

Bikeparken holder også faste rundvisninger hver eftermiddag, hvor man kan blive grundigt introduceret til banen, inden man bevæger sig ud på ruten.