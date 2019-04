Vejle-træner: Det blev en kamp på Horsens' præmisser

Vejle Boldklub kunne ikke gentage mesterstykket fra seneste spillerunde, da holdet torsdag eftermiddag krydsede klinger med ærkerivalerne fra AC Horsens.

Det endte 0-0 efter en noget rodet kamp, og for Vejles træner Constantin Galca var det tydeligt, hvad det var der gjorde, at det ikke blev til tre point.

- Det blev en kamp på Horsens' præmisser med mange dueller. Specielt i anden halvleg ændrede det sig til en kamp, som passede dem bedre.

- Vi havde ikke nok tålmodighed, og vi mistede bolden for meget, siger Constantin Galca.

Vejle havde ellers en gylden mulighed for at overhale Sønderjyske, der tidligere på torsdagen tabte til AGF.

Det uafgjorte resultat betyder dog, at Vejle fortsat er bag Sønderjyske i tabellen.

- Vi kan ikke gøre så meget ved det nu, for kampen mod Horsens er slut, men selvfølgelig ville vi gerne have haft de tre point. Nu skal vi arbejde hårdt frem mod næste kamp, siger Vejle-træneren.

Nu tror vi sgu på det, og det er en kæmpe forskel i fodbold Bo Henriksen, træner, AC Horsens

I Horsens-lejren var der smil på læben for en gangs skyld. De foregående syv kampe før torsdagens kamp mod Vejle havde kastet et enkelt point af sig, og derfor har det uafgjorte resultat en enorm betydning.

- Det giver tro. Før kampen mod Vejle har vi ikke troet på, at noget kunne lade sig gøre. Nu tror vi sgu på det, og det er en kæmpe forskel i fodbold, siger Horsens-træner Bo Henriksen.

Horsens møder Sønderjyske i næste spillerunde, og her er en sejr nok til at sikre sig en ny sæson i Superligaen.

Bo Henriksen glæder sig til søndagens "finale", som ifølge ham bliver intens og vild.

- Nu skal vi ud og prøve at opnå noget i stedet for at undgå noget, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at give alt, hvad vi har, siger han.

/ritzau/