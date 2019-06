Veje sveder i sommervarmen - sådan gør du, hvis du får "sved" på bilen

Det er kun os mennesker, der sveder i det varme vejr, vi oplever netop nu.

Varmen kan således også få vejenes overflade til at "svede", og det er lige nu tilfældet på Ny Stillingvej ved Mesing i Skanderborg Kommune, hvor mange lokale formentlig har sig undret over vejens tilstand.

Det er et problem, som NCC, der står for asfaltarbejdet i Skanderborg Kommune, er opmærksom på og i gang med at udbedre.

Lige nu observerer virksomheden også andre veje, hvor samme type overfladebehandling er brugt det seneste års tid i kommunen.

- I første omgang kører vi ud og strøer stenmel ud. Det tager den overskydende bitumen, når det sveder, og forhindrer det i at fortsætte, siger salgs- og entrepriseleder i NCC Industry, Svend Erik Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Når det er færdigt med at svede, skal vi så ud for at se, om vejen har taget skade.

Bitumen er et restprodukt fra olieindustrien, forklarer Svend Erik Nielsen, der er ansvarlig for vedligeholdelsen af Skanderborg Kommunes vejnet og cykelstier.

Bitumen kan komme fra mange forskellige lande og sommetider have en uhensigtsmæssig kemisk sammensætning, man ikke kan forudsige, men som altså betyder, at det kan begynde at svede i varmen.

Ny Stillingvej løber her øst fra Mesing gennem et lille skovområde. Foto: Google Maps

- Det kan være en af årsagerne til det her, men vi skal have det analyseret, før vi kan sige det med sikkerhed, siger Svend Erik Nielsen.

Kan ske sommetider

Han har været 33 år i branchen og har oplevet de 'svedende' overflader flere gange i løbet af sin karriere.

Udfordringerne med den svedende overflade ved Mesing nordvest for Stilling giver ikke 'umiddelbart udsigt til, at vi skal ændre procedurer', lyder det fra Svend Erik Nielsen.

Hvis man har fået noget af den svedende bitumen på bilen, cyklen eller lignende, anbefaler Svend Erik Nielsen, at man bruger madolie til at få det af.