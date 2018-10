Vejdirektoratet om stærekassehærværk: Vi vidste det ville ske

De to stærekasser på Grenåvej i Aarhus har siden mandag den 8. oktober holdt øje med bilernes fart. Eller det vil sige, det gjorde de indtil natten til søndag, hvor de blev udsat for groft hærværk.

Efter mindre end en uge er det altså slut med at blitze fartsyndere fra vejkanten, da de som resultat af hærværket er ude af drift.

Den bliver jo nok sat op igen inden længe og kommer til at koste folk penge. Jeg synes, det er en dum handling, som de forhåbentlig kommer til at fortryde senere. Christian Mejlholm, Beboer tæt på stærekasserne

- Vi vidste jo godt, at det ville ske, men vi har prøvet at gøre det så godt, som vi kunne og indrette dem så godt som muligt. Det er rigtig frustrerende. Vi har gjort meget for at forklare, hvorfor stærekasserne er vigtige, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingleder for trafiksikkerhed hos Vejdirektoratet.

Selvom kasserne kun fik knap en uges tid i tjenesten som fartfælder, mener hun dog ikke, at starten har været dårlig for Vejdirektoratets og politiets nye værktøj.

Stærekasserne er bygget til at modstå slag, men det er alligevel lykkedes gerningsmanden at ødelægge dem.

- Jeg synes egentlig starten har været fin. Vi er blevet taget godt imod af befolkningen. At der så er nogen rundt omkring, som ikke synes, at det gælder for dem, de er jo alle steder. Også på vejene. Vi forventer, at det tager af igen, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Christian Mejlholm bor tæt på strækningen, hvor stærekasserne indtil i nat vogtede fartgrænsen, og han er dybt uforstående over for hærværket.

- Jeg synes, det er mangel på respekt, nu hvor de er sat op for at mindske risikoen for at folk kører uhensigtsmæssigt derude, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Christian Mejlholm bor tæt på stærekasserne og er meget uforstående for motivationen bag hærværket.

Stærekassernes indbyggede alarm gik klokken 00.40, men Østjyllands Politi nåede ikke frem til at gribe nogen på fersk gerning.

- Alarmerne får os på mærkerne derude, men vi er der ikke, da det sker. Vi søger vidner til, hvad der måtte være sket, siger Jens-Henrik Jensen, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Dyrt at reparere

Hærværket har ikke ødelagt kameraerne, men glasset, der ellers er bygget til at kunne modstå slag, er komplet smadret.

- Det er super dyrt både at indrette dem, så de kan tåle hærværk. Og når de så alligevel smadrer glasset, så er der et system, der går i gang, og glasset er dyrt, og der er en, der skal sætte det op igen. Så det er dyrt, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Kameraerne tog ikke skade, men glasset blev smadret godt og grundigt.

Og det er endnu en årsag til at naboerne er uforstående for motivationen bag sådan en handling.

- Jeg håber lidt, det er i en brandert, for det er jo ikke noget, de får noget ud af. Den bliver jo nok sat op igen inden længe og kommer til at koste folk penge. Jeg synes, det er en dum handling, som de forhåbentlig kommer til at fortryde senere, siger Christian Mejlholm.

Politiet har ikke meget at gå efter i øjeblikket, men de er på sagen.

- Nu skal vi bruge de tekniske spor, vi har fundet derude, men det har jeg ikke så mange kommentarer til, men det vi tit efterforsker efter, det er vidneforklaringer, siger Jens-Henrik Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Stærekasserne er altså i øjeblikket ude af drift, mens de gennemgår den dyre reparation. Marianne Foldberg Steffensen fortæller dog, at man hos Vejdirektoratet ikke har planer om at udvide sikkerheden for stærekasserne ved for eksempel at hegne dem ind.

- Man kan lave alle mulige tiltag, som gør ting dyrere, men man kan også sige, at på et tidspunkt bliver vi nødt til at acceptere, at de er der. Og jo mere plads, de tager, og jo flere ting vi skal sætte op foran dem, jo mere tager vi eventuelt af cykelstien, siger hun.