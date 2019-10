Vej spærret i flere timer efter alvorlig ulykke

Hvis du har planer om at skulle igennem Ugelbølle og Følle ved Rønde på Djursland, skal du køre en anden vej end langs Århusvej.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Her er to personer nemlig kommet alvorligt til skade i et færdselsuheld. Der er tilkaldt en bilinspektør, som skal undersøge uheldsstedet nærmere. På nuværende tidspunkt årsagen til uheldet ukendt.

Århusvej mellem Ugelbølle og Følles forventes at være spærret frem til kl. 16.30, så find gerne alternative ruter. Der er tilkaldt en bilinspektør, der skal undersøge uheldsstedet nærmere. Årsagen kendes endnu ikke #politidk https://t.co/JBNo2o3kyv — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) October 21, 2019

- Vejen er helt spærret, så bilister der kommer fra vest skal køre fra ved Ryomvej, mens bilister fra øst skal køre ad Randersvej, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Århusvej forventes at være spærret frem til klokken 16:30.

