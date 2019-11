Udviklingshæmmede vasker tøj - nu hædres vaskeri med stor pose penge

Mie arbejder to gange om ugen på Vaskeriet i Brabrand, der er en arbejdsplads med plads til de fleste, også mennesker med et handicap.

- Fællesskabet er rigtig dejligt, og det betyder rigtig meget, at jeg kan være sammen med mine arbejdskolleger, siger Mie Sørensen.

Vaskeriet vasker både for private og virksomheder, men er drevet som en socialøkonimisk forening og derfor skal økonomien egentlig bare køre rundt, så sårbare mennesker også kan prøve glæden ved at arbejde.

Normalt sker der ikke så meget på det lille vaskeri, men idag væltede det ind.

Rockbandet Carpark North kom forbi, formanden for Muskelsvindfonden var der, og det samme var et hav af journalister.

For i dag fik det lille vaskeri Grøn koncerts Plads-Til-Forskelle-pris.

- Plads-Til-Forskelle-prisen er en helt særlig pris, som vi i Vaskeriet er virkelig glade for at få, fordi vi synes, at det er det, der er her, siger Pia Stabell, der er en af to kvinder bag Vaskeriet, og hendes kollega uddyber:

- Vi er fælles om alting, vi tager alle beslutninger sammen. Vi har den tese, at vi skal ikke passe til arbejdet, men arbejdet skal passe til os, siger Katrine Knudsen.

På vaskeriet kan man kommer forbi til en kop kaffe, aflevere sit tøj, som så bliver vasket, tørret og leveret retur til både private familier og virksomheder.

Det er fjerde gang, at Muskelsvindfonden uddeler prisen, og bandet Carpark North har under sommerens Grøn Koncert-turné været med til at samle de 150.000 kroner ind, som følger med prisen.

- Vaskeriet er en lille græsrodsidé, som er så god, siger Lau Højen, der er forsanger i Carpark North.

Vaskeriet vandt prisen i konkurrence med 50 andre ansøgere, og de to kvinder, der står bag Vaskeriet regner med at bruge penge på lignende projekter.