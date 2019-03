Vartegn slukkede lyset for klimaet under Earth Hour

For 12. år i træk slukkede byer verden over lørdag aften for lyset i forbindelse med klimakampagnen Earth Hour.

Randers Regnskov var en af de attraktioner, der slukkede for det grønne lys i de tre kupler fra 20.30 til 21.30 lørdag aften.

Det, der slår mig allermest, er, hvor hurtigt det sker. Klimaforandringerne er over os, og det sker altså lige nu. Hvert år slår vi nye rekorder. Henrik Herold, direktør, Randers Regnskov

- Ved at gøre opmærksom på klimaforandringer og ressourceforbrug i forbindelse med Earth Hour kan vi være med til at redde en lille del af verden, bid for bid, siger direktør i Randers Regnskov, Henrik Herold til TV2 ØSTJYLLAND.

Brandenburger Tor blev mørklagt fra 20.30-21.30 lørdag aften. Foto: Omer Messinger - Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, regnskoven støtter op om projektet. Sidste år havde de blandt andet et stort event i samarbejde med WWF. Og ifølge direktøren er det en vigtig sag at bakke op om.

- Det, der slår mig allermest, er, hvor hurtigt klimaforandringerne sker. Det sker altså lige nu. Hvert år slår vi nye rekorder. Se bare på sommeren sidste år. Der bliver hele tiden slået rekorder og sat en ny normal, siger Henrik Herold.

Begyndte i Sydney

Mere end 180 lande og territorier deltager i WWF Verdensnaturfondens kampagne i år.

Det vi oplever lige nu er konsekvenserne af klimaforandringerne og et stort overforbrug af klodens ressourcer - og der er ingen tvivl om, at vi skal handle med det samme for at dæmme op for skaderne. Bo Øksnebjerg, generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden

Operahuset i Sydney, som normalt er fuldt oplyst, var et af de første ikoniske vartegn, der blev henlagt i mørke, da klokken blev 20.30 lørdag aften i den australske millionby.

I takt med, at det efterhånden blev aften i andre af klodens byer, slukkedes lyset i kendte bygningsværker som Petronas Towers i Kuala Lumpur, Brandenburger Tor i Berlin, Eiffeltårnet i Paris og Empire State Building i New York.

I Kina lavede en flok skolebørn logoet for Earth Hour med stearinlys. Plusset efter 60 er en henvisning til, at bevidstheden om klimaet skal fortsætte, når Earth Hour er overstået. Foto: China Stringer Network - Ritzau Scanpix

Årets kampagne skal skabe opmærksomhed om den krise, som verdens natur og vilde dyr står i. For på bare 40 år er undersøgte bestande af over 4000 dyrearter faldet med 60 procent i gennemsnit.

Det oplyser WWF Verdensnaturfondens generalsekretær, Bo Øksnebjerg, i en pressemeddelelse.

- Vi mister vilde dyr og enestående natur som aldrig før. Både herhjemme, hvor flere sommerfuglearter er forsvundet, og på verdensplan, hvor ikoniske arter som næsehorn og sneleoparder er på randen af udryddelse, siger han.

- Det vi oplever lige nu er konsekvenserne af klimaforandringerne og et stort overforbrug af klodens ressourcer - og der er ingen tvivl om, at vi skal handle med det samme for at dæmme op for skaderne.

Kristus-statuen i Rio de Janeiro deltog også i årets Earth Hour. Foto: Antonio Lacerda - Ritzau Scanpix

Flere vartegn gik i sort

Også i Danmark var flere steder i landet henlagt i mørke mellem 20.30 og 21.30.

Omkring Rådhuspladsen i København var der i denne time et sjældent mørke. Lyset blev slukket i Tivoli, på Industriens Hus ellers oplyste facade og på Rådhuset. Derudover blev også dele af gadebelysningen omkring Rådhuspladsen slukket.

Hvis man kigger godt efter, kan man svagt skimte Notre Dame i Paris under Earth Hour. Foto: Geoffroy van der Hasselt - Ritzau Scanpix

Det var dog ikke kun i hovedstaden, at den mørke time kunne opleves. Blandt deltagerne i årets kampagne var også Kronborg Slot i Helsingør, H.C. Andersens Hus i Odense, Randers Regnskov, Kolding Hus og Skarrild Hus i Herning.

Samtidig slukkede også mere end 20 kommuner for lyset, ligesom over 10.000 danskere havde meldt sig som "interesserede" på WWF Verdensnaturfondens Facebook-event om Earth Hour 2019.

