Vartegn lyses nu op: - Et fyrtårn skal kunne ses

- Et lysende fyrtårn skal ses langvejs fra og vise vej i mørket, siger direktør af Fængslet Astrid Søes Poulsen.

Det er Fængslets ambition med deres nye lysprojekt. Fængslet skal lyses op og ses på lang afstand.

Fængslet har udviklet sig til at være fyrtårn i Horsens, derfor skal vores flotte bygning oplyses, så vi kan ses ude fra indfaldsvejene og motorvejen. Astrid Søes Poulsen, direktør, Fængslet

- Fængslet har udviklet sig til at være fyrtårn i Horsens, derfor skal vores flotte bygning oplyses, så vi kan ses ude fra indfaldsvejene og motorvejen.

Læs også Ida skaber sin drømmekrop i Photoshop: Stram og tynd er ikke lykken

Lys til hverdag og fest

Vestfacaden bliver oplyst ved brug af såkaldte wash-lyskilder, der lyser Fængslet op. Fire lyskegler vil derudover kaste lys på bygningen. De kan danne forskellige mønstre på muren, dreje og give lyseffekter i fængselsgården og op i himlen.

- Den lyssætning, vi har valgt, kan både fungere til hverdag og til fest. Vores hverdag fungerer som en arbejdsplads, gæster i museet og så er der store events, hvor der er store koncerter, middelalderfester og halloween, fortæller Astrid Søes Poulsen.

Torsdag d. 1 november bliver der sat strøm til lysprojektet.

Lys passer med historie

Der er tænkt på, at lyssætningen passer ind i Fængslets historie.

- Der kommer til at være spots, og de hænger sammen med vores historie. Det skal være moderne og nutidigt, men samtidigt hænge sammen med noget historie. Et spot kan blandt andet illustrere en søgen efter en undvegen fange.

Fængslet ønsker, at alle fire sider kan blive lyst op. Til at starte med bliver det vest- og nordfacaderne, der bliver oplyst.

Det er drømmen, at vi får mulighed for at få oplyst fængslet hele vejen rundt. Så er det fuldendt. Astrid Søes Poulsen, direktør, Fængslet

- Det er drømmen, at vi får mulighed for at få oplyst fængslet hele vejen rundt. Så er det fuldendt. Det er i næste runde, når vi får skaffet flere penge til projektet, siger hun.

Torsdag den 1. november bliver der sat strøm til lysprojektet.

- Vi glæder os rigtig meget til at få lyset tændt og dele det med de horsensianere, der møder op, siger direktør af fængslet.

Bygningen kommer til at være oplyst i de mørke timer hele året rundt. Dog ikke om natten.

Læs også Kronprinsen åbner Kløvedal-udstilling og får sit eget træ