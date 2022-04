Varmepumpemontør: - Det bliver svært at nå målene

Sikker på vi når i mål

Jens Joel (S), medlem af Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg er ikke bekymret og mener, at det nok skal løse sig.

- Jeg er sikker på, at vi nok skal nå i mål, også selvom vi har sat tempoet op.

- Hvis varmepumper bliver mere attraktivt i hele Europa, så vil der naturligvis også blive produceret flere de kommende år.

- Selvom vi har et efterslæb i forhold til corona, så må vi også håbe, at det, at hele verden omstiller mere grønt, betyder, at der vil blive produceret flere varmepumper de kommende år. Jeg er sikker på, at de danske installatører er klar til at montere så mange varmepumper, de overhovedet kan.