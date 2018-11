Varmeværk har gjort det attraktivt at udskifte oliefyret

Da Dennis Gits Jensen og hans kæreste Sofie for et halvt års tid siden købte et hus i Ålsø i nærheden af Grenaa, blev huset varmet op af et oliefyr.

Her er der nemlig ikke fjernvarme. Ligesom der heller ikke er det mange steder på landet og i mindre byer.

Da Dennis Gits Jensen og kæresten for et halvt år siden købte hus i Ålsø, blev huset varmet op af et oliefyr. Det er nu fjernet og parret har fået et mere miljøvenligt alternativ.

Alligevel har Dennis Gits Jensen fået en miljøvenlig måde at få varme på, nemlig en varmepumpe.

Ved hjælp af strøm, trækker varmepumpen energi ud af luften.

- Den kan trække varme ud af udendørsluften helt ned til 15-20 minusgrader. Så selv om det lyder skørt, så er der faktisk energi i luften helt ned under frysepunktet, siger Michael Meldgaard Christensen, der er dritsleder på Trustrup-Lyngby Varmeværk.

Udeluft bliver til varmt vand

Inde i huset bliver den energi varmepumpen optager fra udeluften komprimeret ved hjælp af elektricitet og lavet om til varmt vand.

Løsningen er mere miljøvenlig end et oliefyr. Tidligere og andre steder skal den enkelte husejer selv købe en varmepumpe.

Varmepumpen sidder på ydersiden af huset og optager energi fra udeluften.

Men på Trustrup-Lyngby Varmeværk har de valgt at gøre det på en ny måde. Og varmen kalder de ikke fjernvarme, men nærvarme.

Økonomisk fungerer det lidt ligesom fjernvarme. Kunderne betaler et tilslutningsbidrag til et andelsselskab, der hedder Nærvarme.

- At det er et andelsselskab gør, at vi kan holde priserne meget fornuftige. Vi kan ikke tjene penge på det, fordi det er forbrugernes egne penge, siger Michael Meldgaard Christensen.

Havde været for dyrt

Trustrup-Lyngby Varmeværk er det eneste varmeværk i landet, der gør det på den måde.

Dennis Gits Jensen havde formentlig aldrig fået varmepumpen, hvis det ikke var sket på den nye måde.

- Så skulle vi have givet 40.000 kroner mere. Det havde været lidt for dyrt for os, siger Dennis Gits Jensen.

Dyrt at få fjernvarme

Det er ikke kun på anskaffelsen af varmepumpen, at der vil være en besparelse for forbrugerne ved at gøre det på den måde, som Trustrup-Lyngby Varmeværk har gjort det. Der vil også være en besparelse på forbruget.

- Det er dyrt at have et oliefyr. Især et gammelt oliefyr. Så der vil helt klart være en økonomisk besparelse, siger Tue Patursson, der er fagekspert ved Bolius

Han beskriver metoden som lovende.

- Det er en god måde at komme ud til nogle områder, som har svært ved at få fornuftige varmeformer, siger Tue Partursson.

Årsagen til, at alle ikke har fjernvarme er, at det er dyrt at komme ud med rør alle steder i landet.

- Så der er ikke så mange alternativer. Varmepumperne er det bedste alternativ til oliefyret. Men de er dyre, siger Tue Patursson.

Der er stadig 150.000 husstande, der bliver varmet op med oliefyr i Danmark.

