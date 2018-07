Varm sommer betyder masseinvasion af sjælden natsværmerart

Jeg har set en kolibri i Danmark. Kan det passe?

Sådanne henvendelser får de denne sommer en del af hos Naturhistorisk Museum. Men de må henvise til, at det formentlig er den sjældne natsværmer – Duehalen, som folk har set.

- Det er selvfølgelig ikke kolibrien. Den kan ikke klare turen over havet fra Sydamerika uden nektar, forklarer biolog Lars Brøndum fra Naturhistorisk Museum.

I Danmark oplever vi denne sommer en masseinvasion af den sjældne natsværmerart - Duehaler. De kommer normalt til Danmark om sommeren, men slet ikke i det omfang, som det er sket i år.

- Mange af sommerfuglene klarer sig overordentligt godt i år. Det har været et godt sommerfugle-år, forklarer Lars Brøndum.

Masseinvasion, men stadig ikke hverdagskost

Duehalerne har fået sit navn, fordi det den ifølge Lars Brøndum har en duelignende hale. Folk forveksler den ofte med en kolibri, fordi den i flyvende tilstand suger nektar fra blomsterne og ikke sætter sig på blomsten, som andre sommerfugle ellers gør.

Fakta om duehale Levesteder: Det åbne land

Vingefang: 50-58 mm

Kan ses: Maj-oktober

Larvelængde: 45-50 mm

Larvetid: omkring 20 dage

Puppetid: 4 uger Kilde: Kilde: Naturporten.dk

Det gør dem lettere at spotte, men det er stadig svært at finde dem.

- Selvom vi i år har en masseinvasion, så er det ikke hverdagskost, siger Lars Brøndum.

Han forklarer, at masseinvasionen er sket, fordi de har haft godt vejr op igennem Europa på deres vej mod Danmark.

Kratluskere har kort tid til at nyde Duehalen

De danske duehaler, som i den varme sommer kommer til verden her i Østjylland, vil ikke blive her til evig tid.

- Om et par uger eller tre forsvinder Duehalerne fra Danmark igen. De tager sydpå – ligesom charterturister, når vejret bliver trist i Danmark, siger Lars Brøndum.

Se Duehalen flyve nedenfor.

Han er ofte på sommerfuglejagt i kolonihave-områder. Der er forholdene for sommerfugleentusiaster optimale.

- Det gode ved at være kratlusker her er, at der i mange kolonihaver er bestemmelser på, hvor høje hækkene må være, og det gør det nemmere at kigge ind i folks haver, forklarer Lars Brøndum.