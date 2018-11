Varm Randers-angriber er utilfreds med sig selv

Randers FC fik søndag eftermiddag et enkelt point på kontoen, da FC Nordsjælland gæstede Kronjylland.

Hjemmeholdet kom tidligt bagud, men Randers-angriberen Benjamin Stokkes mål sikrede det ene point, da kampen sluttede 1-1.

Det var nordmandens fjerde mål i de sidste syv kampe, men på trods af den fornuftige målstatistik er den norske angriber ikke tilfreds med sig selv.

- Der er altid nogle chancer, som man har brændt, og jeg ville da gerne have scoret nogle flere mål. Man er aldrig helt tilfreds som angriber, så jeg må bare klø på og tage de chancer, jeg får, siger Benjamin Stokke.

For Randers-angriberen er det vigtigt, at medspillere og tilskuere ved, at han en spiller, der arbejder for holdet.

- Jeg håber, at folk tænker, at jeg er en spiller, der arbejder for holdet. Jeg ønsker, at man gør en indsats for holdkammeraterne, og jeg vil arbejde så hårdt, jeg kan, siger Benjamin Stokke.

Træneren er tilfreds

Randers-træner Thomas Thomasberg er tilfreds med sin angriber.

- Det er dejligt at have en angriber, som trods alt er varm. Det er vanvittigt vigtigt, at vi har en angriber, der laver mål, så vi ikke skal jonglere mellem fire forskellige til hver kamp, siger Thomas Thomasberg.

Randers-træneren mener, at Benjamin Stokke har forbedret sig, siden han kom til klubben i sommerens transfervindue.

- Folk har været lidt efter ham, men jeg synes, at han har haft en stigende formkurve hen over efteråret.

- Jeg synes, at han var lidt for let at flytte i starten, men det synes jeg, at vi har fået forbedret.

Ifølge Thomasberg handler det om, at få nordmanden frem til så mange chancer som muligt.

- Han er en forholdsvis træfsikker angriber, når han får chancen, og det vidste vi godt inden. Derfor handler det for ham om at komme frem til så mange chancer som muligt, siger Thomas Thomasberg.

Benjamin Stokke har i alt scoret fem superligamål i denne sæson.