Varm mandag med masser af sol

Allerede fra morgenstunden mandag vil det være lunt i Østjylland. Ved 7-tiden skulle der være pæne 17 grader.

- Vi får ikke særlig meget vind fra morgenstunden. Der er mulighed for lidt morgentåge, men efterhånden bliver det brændt af og så venter der en dag med meget sol på himlen, fortæller TV2s vejrvært Ellen Nybo.

Op ad dagen bliver mandagen rigtig flot.

- Der venter endnu en tør, varm og solrig dag mandag med et termometer, der kan komme op i nærheden af de 30 grader, siger Ellen Nybo.

Kumulus skyer er flade for neden og kuppelformede for oven. Foto: Phil Noble, Reuters Ritzau Scanpix

Få dekorative skyer

Generelt vil solen over Østjylland skinne fra en stort set skyfri himmel, men der kan komme enkelte skyer.

- Måske kommer der også lidt kumulusskyer ind imellem, lyder det fra vejrværten med henvisning til den skytype, der er flade i bunden og kuppelformede opad.

Køligere fredag

Det er med at nyde sommervejret mandag for allerede fredag ventes vejret at slå om.

- Vi får også varmt vejr tirsdag og så bliver det mere ustadigt onsdag og torsdag. Her vil det fortsat være varmt, men der vil være noget torden. Fredag bliver med vestenvindsvejr og lavere temperaturer, forklarer TV2s vejrvært Ellen Nybo.