Varm luft har kurs mod Danmark - rammer os i weekenden

Onsdag er der kun tre dage, til sommeren starter ifølge kalenderen. Ikke desto mindre blæser meget kold luft for årstiden ned over Danmark fra nordvest og giver dagtemperaturer på mellem 11 og 15 grader.

Går man derfor og sukker efter varmere vejr, så er der håb at hente i vejrprognoserne.

Det bliver varmere i weekenden - men det kan blive ustadigt

I første omgang går vi dog fortsat en række ustadige dage i møde med køligt vejr.

Onsdag bliver der plads til solen, men temperaturerne når ikke meget over 13-14 grader, så det vil føles koldt, hvis ikke man har varmt tøj på.

Torsdag bliver det lunere, men til gengæld skal et regnvejr passere landet i dagens løb.

Fredag bliver igen en dag, hvor der kommer regn til dele af landet - og herefter kan det efterhånden blive varmere.

Højeste temperaturer lørdag eftermiddag. Varm luft kan efterhånden blæse op over den sydøstlige del af Danmark. Foto: TV 2 VEJRET

Lørdag starter formentlig med regn, inden det efterhånden klarer op i det meste af landet. Især over den sydøstlige del af landet kan varm luft sende temperaturerne på den 'rigtige' side af 20 grader, mens det fortsat vil være noget køligere i den nordvestlige del af Jylland.

Sommervarmen kan ramme os søndag

Herefter er der usikkerhed om, hvad der præcis sker, men flere prognoser antyder, at varm sommerluft for alvor kan ramme os på søndag.

Søndag vil endnu varmere luft - ifølge de nuværende prognoser - strømme op over Danmark fra syd. Måske kan temperaturen nærme sig 25 grader. Foto: TV 2 VEJRET

I prognosen nedenfor kan temperaturen stige til 23 grader, mens andre prognoser faktisk har vist muligheden for, at vi måske kan få årets første sommerdag, hvor temperaturen når over 25 grader.

Det er dog usikkert, hvor varmt det bliver, og hvor meget sol der kommer. Men på nuværende tidspunkt ser søndag ud til at kunne blive en dejlig varm dag med en del solskin.

Mandag kan det blive endnu varmere, inden en front med regn og torden igen vil fortrænge varmen for en stund.

Den højeste temperatur, der er målt i år i Danmark, er 24,4 grader i København 26. april.