Varm efterårsweekend i vente – op til 18 grader søndag

Det er især mod øst, at det kan blive varmt, da morgenens tåge kan lægge en dæmper på temperaturen mod vest.

Det er tæt på at være rekordvarmt for årstiden, og det kan ikke udelukkes, at temperaturerne kan stige endnu mere.

Det varme vejr varer dog ikke ved, og i næste uge banker lidt mere normalt efterårsvejr atter på døren.