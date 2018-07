Varm dag med risiko for byger

Endnu en lummer dag har taget sin begyndelse. Allerede fra morgenstunden er der over 20 grader mange steder, og temperaturen vil i løbet af dagen kravle op mod de 30 grader flere steder i Østjylland.

- Vind er der ikke så frygtelig meget af og i løbet af dagen er der varierende skydække, forklarer TV2´s vejrvært Peter Tanev.

Badevandstemperaturerne er vist med blåt på billedet.

De høje temperaturer er for meget for mange, men har haft en positiv indflydelse på badevandet, der ved Randers er målt til 25 grader.

- Badevandet er godt lunt. Nogle vil kalde det varmt, lyder det fra Peter Tanev.

Temperaturerne kommer til at falde en anelse sidst på ugen.

En varm uge

Også tirsdag ser det ud til at hedebølgen fortsætter og vi får temperaturer op til 30 grader.

- Her er der lidt større mulighed for at der kan komme nogle regn og tordenbyger, siger Peter Tanev.

Varmen kommer til at fortsætte ugen ud, siger prognoserne. Dog vi ltemperaturerne få et lille nøk nedad.

- Det bliver lidt køligere uden, at det dog bliver koldt. Onsdag, torsdag og fredag er stadigvæk tre sommerdage med temperaturer over 25 grader.