Varebiler hamrer ind i uheldsbro: Nu skal særlige skilte løse problem

De har egentlig allerede skiltet rigeligt, synes de.

Nu har folkene i team mobilitet i Syddjurs Kommune ikke desto mindre fået lavet endnu et skilt, som er skabt specifikt til det problem, teamet står over for.

Problemet er, at det endnu ikke er lykkedes at få varevogne til at stoppe med at køre ind i en bro over en viadukt. Broen befinder sig på Ryomvej ved landsbyen Ugelbølle.

Denne varebil sad tidligere i år uhjælpeligt fast i viadukten på Ryomvej. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Trafik må omlægges

Alene i år har mindst tre køretøjer fundet ud af, at de ikke kunne komme igennem tunnelen, der forbinder Ugelbølle med en omkørsel på rute 21 mod Randers.

- De trafikale gener har været begrænsede, men det er aldrig rart at være involveret i et uheld. Der er sket stor materiel skade, men vi kender ikke til, at der skulle være sket personskade. Det er jo også lidt træls, når trafikken må omlægges, siger teamleder for Mobilitet Peter Sandell, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han understreger, at det formelle ansvar for skiltningen ligger ved Vejdirektoratet.

- Vi har påpeget problemet gentagne gange, og vi føler os forpligtede til at gøre noget, siger Peter Sandell til TV2 ØSTJYLLAND.

Her ses udvalgsformand for teknik og miljø hos Syddjurs Kommune, Kim Lykke Jensen, under et af de nye skilte, som kommunen har opsat på begge sider af viadukten på Ryomvej. Foto: Syddjurs Kommune

Ikke til at overse

Syddjurs Kommune har allerede opsat ekstra skiltning ved stedet. Det sker for at hjælpe de trafikanter, som ikke er lokalkendte, og som eksempelvis anvender GPS.

- Uanset om man kommer fra den ene eller anden side, er der utallige varsler om den lave bro. Nu opstiller vi desuden disse utraditionelle skilte, der i hvert fald ikke er til at overse - med mindre man kører med lukkede øjne, siger udvalgsformand for teknik og miljø hos Syddjurs Kommune, Kim Lykke Jensen.

Ifølge teamleder Peter Sandell ønsker kommunen ikke at kritisere Vejdirektoratet. Han kunne dog have ønsket sig, at Vejdirektoratet havde gjort en indsats for at afhjælpe problemet på Ryomvej.

- Det kunne godt være blevet til et lille varslingsanlæg. Det kunne være noget elektronisk, der bimler og bamler, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ryomvej går under motortrafikvejen Grenåvej.

Ingen garantier

Det undrer Peter Sandell, at skiltningen indtil nu ikke har været tilstrækkeligt, og han er ikke 100 procent sikker på, at den sidste varevogn har påkørt broen på Ryomvej ved Ugelbølle.

- Jeg håber og tror på, at vi vil se færre uheld, men vi kan ikke garantere, at der ikke også er nogen, som vil overse dette skilt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Peter Sandell er det typisk høje varevogne op til et 3,5 tons, der ramler ind i broen. Det er dog også sket, at en campingvogn har påkørt broen.

De nye skilte er opsat på begge sider af viadukten både tæt på og et stykke før.