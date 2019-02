VAR der rødt?! Skipperligaen Update: Runde 23

Alle tre østjyske hold tabte, alle tre fik rødt, og alle tre røg ud af Top 6.

Det var ikke en runde med meget at juble over i den forgangne runde, men det hele er stadig så tæt, at intet er afgjort endnu.

I Skipperligaens nye YouTube-format, Skipperliga Update, kommer Kasper Skipper hver uge med sine uforbeholdne meninger og analyser af stort og småt i de store østjyske fodboldklubber.

Ugens Profil bliver kåret, stillingen i Skipperligaen-Ligaen på holdet.dk bliver vendt, og så kigger Kasper Skipper naturligvis også frem mod den kommende runde.

Følg Skipperligaen på YouTube ved at klikke her - så er du sikker på at få Skipperligaen Update hver uge!

Ugens video kan også ses her: