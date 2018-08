Vanvidssejlads nær VM og badegæster: Politi anholder jetskifører

Tirsdag eftermiddag opdagede den maritime patrulje ved Østjyllands Politi en 53-årig mand, der sejlede på jetski ud for kysten i Aarhus nær Jette Tikjøbs Plads.

Manden sejlede så stærkt nær havsvømmebanen, at patruljen valgte at sætte efter manden. Men på trods af politiets anråb og signaler valgte manden ikke at stoppe.

- En af vores sejlende patruljer opdager en mand på jetski, der planer nær kysten. Det vil sige, at han sejler alt for hurtigt, siger kommunikationsmedarbejder Jacob Christiansen.

Jagt tæt ved VM-sejlads og badegæster

Politiet måtte derfor ud i en jagt efter den 53-årige mand, som fortsatte forbi Knebel Vig og ind omkring Egå Havn, hvor farten kom op omkring cirka 65 kilometer i timen.

I løbet af den vilde jagt sejlede jetskiføreren tæt på kitesurfere, der var i gang med VM-sejlads. Derefter fortsatte han ud til badeanstalten Den Permanente, hvor han sejlede i høj fart ind mellem badegæster og kajakroere.

- Han sejler ind mellem badegæster, kajakroere og folk, der er i gang med paddleboarding. Det er meget farlig sejlads, han har gang i. siger Jacob Christiansen.

Vanvidssejladsen endte ved Aarhus Lystbådehavn. Her blev den 53-årige jetskifører tvunget til at sætte farten ned. Patruljen måtte hive manden ned i deres båd og true ham med peberspray, da han modsatte sig anholdelsen.

Manden blev lagt i håndjern og sigtet for vanvidssejlads ved at have bragt andre menneskers liv i fare med hensynsløs sejlads. Han blev derudover sigtet for at plane tæt på kysten flere gange.

Det er anden gang på en uge, at Østjyllands Politis maritime patrulje må eftersætte en jetski i Aarhus Bugten.

Flere tilfælde på en uge

Det er ikke første gang, at politiet har måtte eftersætte en jetski ud fra kysten i Aarhus. Så sent som i weekenden måtte politiet også anholde en mand på jetski, efter han havde sejlet for stærkt i Aarhus Bugten.

Her måtte politiet også sejle efter manden i 15 minutter, inden hans jetski løb tør for brændstof

