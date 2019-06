Vanvidskørsel under fartkontrol: Bilist kørte 111 km/t gennem landsby

Landsbyen Veng ligger idyllisk mellem Låsby og Skanderborg, men mandag blev idyllen brudt af en vanvidsbilist. En fartkontrol foretaget af Sydøstjyllands Politi snuppede nemlig en bil med 111 km/t gennem byen.

Et sted hvor man kun må køre 50 km/t.

Læs også Fartgale bøller hærger villavej: - Vi er gidsler i vores eget hjem

- Den høje fart gennem byen kommer til at koste føreren en ubetinget frakendelse af førerretten i minimum 6 måneder, oplyser politiet.

I øvrigt målte fotovognen fra kl. 14.30-21 122 køretøjer, der havde for meget fart på, og 20 af dem kørte endda så stærkt, at de ud over en bøde også får et klip i kørekortet.

Mange fartkontroller i byen

Den høje fart fra især bilisten med 111 km/t ryster en af de borgere, som bor på Låsbyvej, der går gennem Veng.

- 111 km/t er sindssygt og er farligt for både bilisten selv og andre, siger Lars Jakobsen fra Veng til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ret ofte fartkontrol, og jeg synes faktisk ikke, at vi har et generelt problem. Det er ikke noget, folk er nervøse for. Lars Jakobsen, Veng

Heldigvis er så høj fart gennem byen en sjældenhed ifølge ham.

Faktisk oplever Lars Jakobsen, at langt de fleste kan finde ud af at overholde fartgrænserne. Måske har de mange fartkontroller, som han ser i Veng, noget at skulle sige.

Veng ligger nord for Skanderborg. Foto: Google Maps

'Bestil en betjent'

- Der er ret ofte fartkontrol, og jeg synes faktisk ikke, at vi har et generelt problem. Det er ikke noget, folk er nervøse for, siger Lars Jakobsen.

I alt passerede 2469 køretøjer da også fotovognen mandag, så det var stadig et fåtal, der fik en bøde eller klip i kørekortet.

Læs også Fik tæsk for at dytte af vanvidsbilist - politi søger vidner

Sydøstjyllands Politi har 9 fotovogne, og de er en væsentlig ressource, når der laves indsatser mod for høj hastighed. De anvendes ofte i den tryghedsskabende ordning 'Bestil en Betjent', som er en mulighed for, at du kan gøre politiet opmærksom på særlig hastighedsproblemer.

Det er dog fortsat politiet, der vurderer ud fra et samlet billede, hvor og hvornår en eventuel kontrol iværksættes.