Vanvidskørsel i ny bydel – nu er flere bilister sigtet

Gennem en længere periode har beboere på Aarhus Ø været bekymrede for en farlig tendens i bydelen. Bilister er på flere videoer fanget i at lave hjulspind samt køre hasarderet og alt for stærkt på vejene langs vandet.

I løbet af knap fire timer blev 20 bilister målt til at køre for stærkt – seks bilister kan se frem til et klip i kørekortet. Østjyllands Politi

Nu har Østjyllands Politi slået til mod bilisterne.

- Ud fra vidneudsagn, fotos og videooptagelser har Østjyllands Politi foreløbigt fundet frem til fire bilister, der i nærmeste fremtid kan forvente en sigtelse for at lave "burnout" på asfalten i Aarhus Ø, oplyser politiet.

Kommunen har sat blomsterkummer op på Aarhus Ø for at komme trafikproblemerne til livs. Foto: Aarhus Kommune

20 kørte for stærkt

Der kan i disse tilfælde også blive tale om mere alvorlige sigtelser og høje erstatningskrav for den ødelagte asfalt.

I weekenden valgte Østjyllands Politi samtidig at lave en fartkontrol i området, og der røg mange bilister i fælden.

- I løbet af knap fire timer blev 20 bilister målt til at køre for stærkt – seks bilister kan se frem til et klip i kørekortet, lyder det fra politiet.

I den kommende tid vil Østjyllands Politi fortsat have øget fokus på færdslen omkring Aarhus Ø.

Rådmand takker borgere

Rådmand for Miljø og Teknik i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), har også været involveret i problemerne, som han ved selvsyn har konstateret.

På sin Facebook-side har han takket borgerne, der har anmeldt vanvidskørslen.

- Tak til borgerne for hurtig reaktion og henvendelsen. Vi vil gøre byen trang for de 'tosser', skrev han den 29. maj.