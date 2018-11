Vanvidsbilist skabte panik på motorvej - bed betjent, da han blev anholdt

En 40-årig mand fra Skanderborg kan se frem til en stribe sigtelser, efter at han fredag skabte rædsel på E45.

Manden kørte meget hurtigt og påkørte to biler, inden han blev anholdt ved en autoophugger i Trige nord for Aarhus.

Flere bilister på E45 ringede ved 13-tiden til politiet, fordi de havde set manden køre vanvidskørsel på motorvejen ved Tilst.

Den 40-årige kørte ifølge politiet 'meget usikkert' og kørte ind en bil med en campingvogn, hvorefter han påkørte en anden bilist på motorvejen.

På trods af de to påkørsler fortsatte manden nordpå ad Djurslandsmotorvejen.

Kl. 1316 anmeldelser om en bil, som kørte ad E-45 mod nord. Kørslen var meget usikker. To biler påkørt, men bilen fortsatte. Den kørte til en autoophugger ved Trige, hvor bilen blev parkeret mellem nogle skrotbiler. Under anholdelsen begik føreren vold mod politiet #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) November 2, 2018

Satte tænder i betjent

Mandens tur endte, da han af uvisse årsager parkerede sin bil mellem nogle skrotbiler hos en autoophugger ved Trige.

Betjente fra Østjyllands Politi havde forfulgt manden, og de var kort efter på stedet, hvor manden blev anholdt.

Vanvidsbilisten var dog ikke voldsomt interesseret i at blive anholdt. Han satte sig 'kraftigt til modværge' og bed blandt andet den ene politimand i hånden, så betjenten måtte en tur på skadestuen.

Den 40-årige mand kørte i en blå Opel Astra, og han fik inddraget sit kørekort på stedet, oplyser politiet.

Det var på E45 ved Trige, at en 40-årig mand satte de andre bilisters liv i fare.

Alkohol og stoffer i blodet

Manden var ifølge Østjyllands Politi påvirket af alkohol og narko, da han gjorde livet usikkert for de øvrige trafikanter på E45.

- Vi har taget en blodprøve, som bliver sendt til Retsmedicinsk Institut. Det kan tage alt mellem et par dage til to uger, før vi kender resultatet af blodprøven, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Peter Hunniche til TV2 ØSTJYLLAND.

Der skete kun materiel skade ved de to påkørsler på motorvejen.

Den 40-årige mand er sigtet for vold mod polititjenestemand, at have undladt at hjælpe andre, at lægge hindringer i vejen for offentlig myndighed, da han modsatte sig anholdelse, samt for at have kørt bil i narkopåvirket tilstand.