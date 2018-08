Vanvidsbilist fanget på video: - Det er tragisk

Det er torsdag morgen, og Klavs Nielsen, som er lastbilchauffør, kører ud ad hovedvejen, hvor der er fuldt optrukne linjer. Rundt i svinget længere fremme kommer en anden lastbil kørende imod ham. Pludselig er der noget på siden af Klavs Nielsens lastbil. Det er en sort personbil, som overhaler trods de fuldt optrukne linjer, og som kun med nød og næppe får trukket ind foran Klavs Nielsen inden mødet med den modkørende.

- Jeg tænkte ”så for helvede”. Det er desværre næsten dagligt, at vi oplever det. Vores biler kan ikke køre mere end 80 km/t, fordi vi kører med brændstof, så jeg er vant til at blive overhalet på mærkelige måder, siger Klavs Nielsen, som er lastbilchauffør for PHP Transport, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var her ved OK Tanken i Hammel, at personbilen overhalede Klavs Nielsens lastbil. Foto: Google Street View.

Ifølge Østjyllands Politi kan det koste dyrt for føreren at foretage en sådan overhaling.

- Som udgangspunkt koster det en bøde på 2.000 kroner og et klip i kørekortet, hvis man overhaler ved fuldt optrukne linjer. Hvis det er en overhaling, der foregår over 100 meter eller mere, kan det føre til en betinget frakendelse af kørekortet, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Rammer også andre

Episoden skete så hurtigt, at Klavs Nielsen nærmest ikke nåede at reagere, før der var gået et stykke tid.

- Tyve meter længere henne, der tænkte jeg: det kunne dæleme godt være godt galt det der. Det er simpelthen ikke det værd for at komme tre minutter hurtigere frem. Folk tager alt for mange chancer i trafikken, siger Klavs Nielsen.

Klavs Nielsen fortæller, at der skal en god portion tid til, før man kan være sikker på, at man kan nå forbi en vogn af hans størrelse.

- Jeg har en 19 meter lang lastbil, det tager altså tid at overhale. Havde jeg fået øje på ham, så var jeg nok trukket ud til højre, og så var jeg altså tiltet. Det værste er jo, at det går ud over alle mulige andre. Det går ikke kun ud over dem, siger Klavs Nielsen.

Vil sprede budskabet

Det er ikke mere end fjorten dage siden, at en af Klavs Nielsens kolleger måtte give førstehjælp til et trafikoffer.

- Hvis det her var gået galt, så kunne det have været mig, der skulle give førstehjælp, siger han.

Det er noget, vi tager meget alvorligt, for det kan potentielt være livsfarligt for både en selv og andre. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Hos Østjyllands Politi er det ligeledes en handling, som man tager meget alvorligt.

- Den slags overhalinger er noget, vores færdselsfolk en gang i mellem ser. Særligt når de er på kontrol i civil. Det er noget, vi tager meget alvorligt, for det kan potentielt være livsfarligt for både en selv og andre at lave en så hasarderet overhaling, udtaler Jakob Christiansen.

Selve videoen har Klavs Nielsen valgt at dele på Facebook, fordi han mener, at der skal sættes fokus på, hvordan vi færdes i trafikken.

- Jeg ville gerne have videoen spredt, så den måske kunne nå frem til vedkommende, og han kunne få et gok i nødden, så han måske forstod, at han skulle tage den med ro. Man bliver harm - det er tragisk, at trafikken er blevet sådan, mener Klavs Nielsen.

