Vanvidsbilist blitzet med over 100 km/t - måtte køre 50 km/t

Det var en dårlig, men en forventelig overraskelse en bilist fik, da han kørte 108 km/t på Søren Frichs Vej i Aarhus søndag aften. Hastigheden udløste en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Det fortæller politikomissær hos færdselspolitiet ved Østjyllands Politi, Amrik Singh Chadha, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fotovognen udløste derudover 31 bøder, seks klip og to betingede frakendelser i løbet af fire og en halv time den var på besøg.

En ny undersøgelse, som Promonitor har gennemført for Rådet for Sikker Trafik blandt 2.354 bilister i 1. halvår af 2019, svarer 56 % af landets bilister, at de meget ofte, ofte eller engang imellem kører 90 km/t. eller mere på landevejene, hvor hastighedsgrænsen er 80. Og næsten hver fjerde (23 %) svarer, at de kører 100 km/t. eller mere.

Blandt bilisterne i Østjyllands og Sydøstjyllands Politikreds er det 23 procent af bilisterne, der meget ofte, ofte eller engang imellem kører 100 km/t, hvor man må køre 80 km/t.

53 procent af bilisterne i Østjyllands Politikreds og 61 procent af bilister i Sydøstjyllands Politikreds kører meget ofte, ofte eller engang imellem 90 km/t, hvor man må køre 80 km/t.

Tiltag på vej

Der bliver kørt for stærkt på flere veje i Aarhus Kommune. Det skal 13 nye hastighedszoner lave om på, hvis det står til rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V).

Onsdag i sidste uge præsenterede han listen med områderne, hvor han vil have sat en fartgrænse på 40 km/t.

- Vores lokalsamfund skal være trygge steder, hvor forældre med ro i maven kan lade børnene cykle alene af sted i skole, sagde Bünyamin Simsek den. 5. september til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvorfor det netop er blevet disse 13 områder, forklarer rådmanden over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har haft sat penge af til et screeningsarbejde og haft møder og dialog med lokalsamfundene. Herigennem er det blevet vurderet, at der i de områder er størst behov, og vi får mest for pengene, sagde Bünyamin Simsek den. 5. september

Her ses de 13 områder, som rådmanden foreslår skal have fartbegrænsninger. Foto: Aarhus Kommune