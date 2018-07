Vandværker presset i varmen: Folk lærer at sænke deres forbrug

Tørken har mange konsekvenser. En af dem er mangel på vand på flere vandværker. Gennem de seneste uger har flere vandværker udstedt decideret vandingsforbud eller som minimum på det kraftigste opfordret folk til at vande mindre. Alt tyder på, at der bliver lyttet.

Et af stederne, hvor man gør det, er i Søften i Favrskov Kommune.

Vi anmoder alle borgere i Søften om at begrænse vandforbruget til havevanding til et absolut minimum. Vores midlertidige vandværk har en begrænset produktion i forhold til det ekstreme vejr, vi oplever lige nu, skrev vandværket på sin hjemmeside for nylig.

Og herfra lyder det nu, at folk har lyttet og bruger mindre vand. Den tendens går tilsyneladende igen.

Ikke gearet til større forbrug

- Folk lytter, når vandværkerne sender en advarsel ud og opfordrer folk til at tænke over forbruget. Det er, hvad vi hører, siger pressemedarbejder hos Danske Vandværker, Dorthe Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

At nogle vandværker kommer i problemer i sommervarmen kan ifølge hende skyldes flere ting.

Mange vandværker er jo strikket sammen til eksempelvis at kunne levere til et normalt vandforbrug for 1000 borgere, og så er de ikke gearet til at kunne klare et meget større forbrug. Dorthe Rasmussen, Danske Vandværker

- Det kan handle om, hvor meget grundvand man har – altså hvor let adgang vandværket har til at skaffe vand, siger Dorthe Rasmussen og fortsætter:

- Mange vandværker er jo strikket sammen til eksempelvis at kunne levere til et normalt vandforbrug for 1000 borgere, og så er de ikke gearet til at kunne klare et meget større forbrug.

Vandværk kunne ikke følge med

Det var netop det, som i slutningen af maj gav store udfordringer på Gl. Rye Vandværk ved Skanderborg.

Her var borgerne lidt for glade for at vande deres haver i det varme vejr.

- Vandværket kan ikke følge med. Der er vand nok, men vi kan ikke pumpe det så hurtigt op, som de bruger det, sagde den ansvarlige for vandværket, Bent Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

På Gammel Rye Vandværks hjemmeside kunne man dengang læse, at vandværket var så presset, at vandværket kunne 'risikere at løbe tør periodevis.'

Forbud mod at vande haver

- Vi vil simpelthen have, at de ikke vander så meget. De skal tænke over, hvad de bruger vandet til. Selvfølgelig skal folk have vand, og vi kan godt følge med, hvis de dæmper vandforbruget lidt, sagde Bent Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det er tilsyneladende lykkes nu. Især i perioden efter advarslen sænkede de lokale vandforbruget.

Der er slet ingen problemer nu. Vi har masser vand i undergrunden og kan godt følge med. Bent Jensen, Gl. Rye Vandværk

- Der er slet ingen problemer nu. Vi har masser vand i undergrunden og kan godt følge med, siger Bent Jensen i dag til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var første gang i mange år, at vandværket var nødt til at sende en advarsel ud.

Sdr. Vissing Vandværk ved Brædstrup er et andet vandværk med problemer. I sidste uge indførte stedet et totalt forbud mod at vande haver og bruge drikkevand til badebassiner.