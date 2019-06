Vandforsyning lukket efter fund af plantegift

I den seneste kontrol af drikkevandet fra Nordsamsø Vandværk er der konstateret et højt indhold af stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre, der overskrider grænseværdien.

- Den 9. maj fik vi taget prøver fra alle vandværkerne på øen, og da resultatet kom i går, viste prøven en overskridelse her på Nordsamsø, fortæller Einar Mortensen fra Nordsamsø Vandværk til TV2 ØSTJYLLAND.

Grænseværdien er 0,01 µg/l, og på Nordsamsø er værdien 0,021 µg/l.

Nødforsyninger

Eftersom resultatet først kom onsdag, har områdets beboere indtil da indtaget drikkevandet. Da det ikke kan udelukkes, at stoffet er sundhedsskadeligt, har man efter drøftelser med Styrelsen for Patientsikkerhed nu valgt at forbyde indtagelse af vandet.

Derefter finder vi ud af, hvilke af områdets tre boringer stoffet kommer fra Einar Mortensen, Nordsamsø Vandværk

Derfor er der etableret nødforsyning fra Sydsamsø og Hårdmark vandværker, hvor vandet ikke er forurenet.

På grund af fundet er der torsdag foretaget en ny prøve, som vandværket får svar på fredag.

- Derefter finder vi ud af, hvilke af områdets tre boringer, stoffet kommer fra, fortæller Einar Mortensen.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsstof fra pesticidet chlorothalonil, der er et svampemiddel, der har været godkendt til produktion af hvede, kartofler, løg, ærter, jordbær, ribs og solbær.