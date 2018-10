Vandflyveren får et år mere - men usikkerheden fortsætter

Nordic Seaplanes vandflyver fortsætter med at flyve mellem Aarhus og København - i hvert fald et år mere.

Det ligger fast, efter Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har forlænget den nuværende tilladelse, der stod til at udløbe til marts, med et år, oplyser Nordic Seaplanes.

- Det er selvfølgelig dejligt, og vi er glade for det, siger Lasse Rungholm, kaptajn og direktør i Nordic Seaplanes, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men begejstringen er dog til at tage at føle på.

Afventer permanent tilladelse

Nordic Seaplanes har indtil nu fløjet på en midlertidig godkendelse - som nu altså er blevet forlænget med et år - men selskabet bag vandflyveren har gennem længere tid været på jagt efter en permanent af slagsen. Og den lader fortsat vente på sig.

Miljøgodkendelsen fra Aarhus Kommune samt andre nødvendige tilladelser kom i orden sidste år, mens den københavnske tilladelse mangler.

Ansøgningen om en permanent tilladelse blev indgivet sidste år, men er blevet afvist af Københavns Kommune.

Vandflyselskabet venter fortsat på Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af Københavns kommunes afslag på selskabets ansøgning om en permanent miljøgodkendelse. Hvornår den er færdigbehandlet vides endnu ikke.

- Nu har vi lidt ro på i et år mere. Jeg kan ikke se andet, end at det bliver afklaret i løbet af det kommende år, og jeg forventer klart, at vi får en permanent tilladelse. Jeg kan ikke se nogen juridisk begrundelse for, at vi skulle få et nej. Men får vi et nej, så er det sådan, det er, og det er den risiko vi tog, da vi gik ind i det her, siger Lasse Rungholm men henvisning til, at selskabet fik en tre år lang midlertidig tilladelse, da de gik i luften for første gang i 2016.

Og det fortsatte uvished på den lange bane gør det svært for vandflyselskabet at investere millioner i en ny flyver, fortæller Lasse Rungholm, der allerede har kigget på et par mulige emner til den 42 minutter lange rejse mellem Aarhus og København.

Vandflyveren fløj for første gang mellem Aarhus og København tilbage i maj 2016 og fortsætter som minimum også i hele 2019, når den er tilbage på ruten efter en vinterpause fra 21. december til slutningen af februar.