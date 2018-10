Vand fra jordens indre kan forsyne Aarhus med grøn energi

Energi fra jordens indre kan i fremtiden forsyne Danmarks næststørste by med grøn varme.

Det lyder måske som science fiction, men den skal være god nok.

Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding er gået sammen om at bane vejen for den hidtil største danske satsning på geotermisk fjernvarme.

Vedvarende, grøn energi

Geotermi er det varme vand, der befinder sig i undergrunden i Danmark. Hvis man borer ned til det, kan man pumpe det op og bruge til at varme vores huse med. Det kolde vand sender man tilbage til det geotermiske reservoir.

Geotermi rammer rigtig fint ind i det grønne fokus, vi har i Aarhus, og det er en erfaren samarbejdspartner med en god kapital, vi får i ryggen. Bünyamin Simsek (V), Rådmand for teknik og miljø, Aarhus Kommune

Geologiske undersøgelser har vist, at undergrunden under Aarhus egner sig til at anvende geotermi til fjernvarme.

- Man skal se geotermi som et alternativ til biomasse. Det korte budskab er, at vi ikke brænder ting af ved geotermi. Det er en ægte, vedvarende energikilde. Den producerer på samme måde året rundt, så vi ikke ligesom vindmøller er afhængige af, om vinden blæser eller ej, siger docent i Centret for Forskning og Udvikling på VIA University College i Horsens, Søren Erbs Poulsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Geotermi har også den ekstra værdi, at man kan lagre varme, som man producerer om sommeren, til senere brug i vinteren, lyder det fra docenten.

På Christiansborg har energi- forsynings- og klimaministerien også svært ved at få armene ned over projektet, som måske kan blive fremtiden.

- Vi har haft en periode, hvor det var olie, kul, naturgas, biogas og nu varmt vand, geotermi, fra undergrunden, siger Lars Christian Lilleholt (V).

A.P. Møller tager regningen

Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding har tirsdag udarbejdet et såkaldt Letter of Intent. Brevet bekræfter, at parterne nu indgår i eksklusive forhandlinger om en varmeleverancekontrakt, hvor A.P Møller Holding står for at levere geotermisk varme til brug for fjernvarmen i Aarhus.

- Det tager en stor byrde af skuldrene på forsyningsselskaberne, fordi de ikke længere skal sidde med den risiko, der er, ved at etablere boringer til den her dybde, siger Søren Erbs Poulsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den økonomiske risiko ved at bore så dybt er netop den største ulempe ved geotermien. Det er med andre ord rigtig dyrt at ramme ved siden af.

- AP Møller er eksperter i at bore i undergrunden, og de tager risikoen for at finde det varme vand, så fjernvarmeforbrugerne ikke risikerer at komme i klemme. Det er samtidig en meget, meget klimavenlig energi. Det er en win-win, siger klima- og energipolitisk ordfører for Socialdemokratiet, Jens Joel, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg ser et meget stort potentiale, fordi geotermien potentielt kan levere en meget stor del af vores fjernvarme på en meget klimavenlig måde. Jeg glæder mig over, at det er Aarhus, der tager faklen og løber med den.

Energi- forsynings- og klimaministerien glæder sig også over, at risikoen er taget ud af ligningen, selvom han mener, at projektet er i gode hænder.

- Jeg er meget for, at A.P. Møller Holding involverer sig i geotermi. Det er meget, meget flot og godt, at der kommer så stor en aktør, som både har økonomisk tyngde, men også har masser af viden fra at trække olie og gas op ad undergrunden i Nordsøen, siger Lars Christian Lilleholt (V).

Et langt forhold

Hvis projektet får et positivt udfald, bliver det ikke kun til fordel for A.P. Møller Holding. Det kan nemlig resultere i en lavere varmeregning for borgerne.

- Det er godt for forbrugerne, fordi det kan blive en løsning, der er konkurrencedygtig og billigere end den løsning, man kender i dag, og samtidig er det super, super grønt, siger Lars Christian Lilleholt (V).

Også Aarhus Kommune håber, at geotermi vil sikre, at den enkelte forbruger ikke vil opleve så store udsving i varmepriserne, som det er tilfældet i dag.

Bünyamin Simsek (V), rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, er glad for, at A.P. Møller Holding vil sætte sin ekspertise og sine ressourcer ind på at udvikle geotermisk fjernvarme i stor skala.

- Geotermi rammer rigtig fint ind i det grønne fokus, vi har i Aarhus, og det er en erfaren samarbejdspartner med en god kapital, vi får i ryggen. Det er vigtigt, når man skal udvikle, etablere og drive et geotermisk anlæg i 30 år. Nu starter vi i Aarhus, men det kan jo sagtens brede sig ud til hele Danmark, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge den foreløbige tidsplan for projektet bores de første efterforskningsbrønde i 2019-2020. Afhængigt af efterforskningens resultat, vil de første geotermiske anlæg kunne bygges i 2021-2024.

Projektet bygger på omfattende geologiske undersøgelser. Det er dog først, når A.P. Møller Holding får boret de første efterforskningsbrønde, at man kan være helt sikker på, at forholdene er som forventet og understøtter geotermi til fjernvarmebrug.

Er de ikke det, lukker A.P. Møller Holding efterforskningsbrøndene uden udgifter for varmekunderne i Aarhus.