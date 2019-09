Valdemar er kadet i Guds tjeneste - og han er med til at skrive historie

- Jeg har fået gjort op med nogle fordomme og måske også bekræftet nogle fordomme.

Ordene kommer fra en af landets første præstekadetter, teologistuderende Valdemar Mahon Ringsmose.

Læs også Verdens (måske) mest gakkede mandeklub - mød de tapre mænd i målerlauget

Akademi for Præstekadetter er beliggende i Favrskov Provsti, og akademiet tilbyder studerende et studiejob, hvor de kan blive klogere på præsteembedet og få praktisk erfaring med arbejdet i folkekirken.

Teologistuderende og præstekadet Anne Petra Bandringa har fået indsigt i, hvad der eventuelt kan vente på den anden side af studierne.

Kirkehistorie

25-årige Valdemar Mahon Ringsmose har læst teologi i fem år, og han er en af blot fem teologistuderende, der nu kan kalde sig præstekadet.

For Valdemar har det været en øjenåbner at have sin daglige gang i Nørre Galten Kirke.

- Akademiet har givet mig meget mere lyst til at blive præst indtil videre. Det har været fedt at se, hvordan det fungerer, og jeg har mødt forskellige menighedsråd og været ude i forskellige kirker, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Mystiske bokse med penge er nu nået til Østjylland

I en pressemeddelelse, der er blevet udsendt i forbindelse med søsættelsen af præsteakademiet, kalder biskop Henrik Wigh-Poulsen ordningen for historisk:

- Akademi for Præstekadetter er med til at skrive kirkehistorie. Det er første gang, at der er indført en ordning i folkekirken, hvor et provsti kan tilbyde faglige lønnede studiejobs på akademikeroverenskomst til teologistuderende i en længere ansættelsesperiode, siger biskoppen.

Det er et krav til kadetterne, at de har en bachelorgrad i teologi og er aktive på den teologiske kandidatuddannelse.

Skal afbøde præstemangel

Det er dog ikke kun for de studerendes skyld, at Favrskov Provsti har oprettet Akademi for Præstekadetter.

Læs også VIDEO: Michael elsker flippermaskiner

Det handler også om, at Folkekirken skal imødegå den tiltagende præstemangel, der ser ud til tegne fremtiden. Provst Anders Bonde skriver på akademiets hjemmeside:

- Formålet med Akademi for Præstekadetter er således at bygge bro mellem det akademiske studium og præsteembedet med det sigte at tiltrække og fastholde præster i folkekirken.

De fem præstekadetter kan maksimalt blive i studiejobbet i 2 år.

Læs også Vigtig milepæl venter forude, og landbruget skal vise vejen frem