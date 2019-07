Grøn Koncert-vært i 30 år: Få historien bag Jacobs gakkede tøj

- Man skal have en klump i halsen, inden man går på. Det er ligesom en eksamen, og det opfatter publikum som nærvær. Man skal for guds skyld ikke være alt for tilbagelænet.

Jacob Haugaard er stadig nervøs, inden han træder ind på scenen til Grøn Koncert. Det gælder også, selvom han i år har været vært for koncert-turnéen i 30 år.

Det vidste 67-årige Jacob Haugaard dog ikke, før nogen fortalte ham det. Han er ikke typen, der holder styr på den slags ting. Til gengæld kalder han det en ære, at han er blevet synonym med Grøn Koncert.

- Det er i samme kategori, som hvis jeg fik en orden. Der er ikke ret mange i showbiz, der får lov til at opleve sådan noget. Jeg håber, der er mange andre, der lader sig inspirere til at hjælpe en velgørende organisation, siger Jacob Haugaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er knald på farverne, når Jacob Haugaard giver den gas som vært for Grøn Koncert. Foto: Annelene Petersen - Ritzau Scanpix

Frede Fup og folkevognsrugbrøddet

Grøn Koncert kan lørdag formiddag melde udsolgt med 35.000 publikummer, og den mobile koncert har udviklet sig voldsomt i de år, manden med det ærke-aarhusianske dialekt har været vært.

- Det er blevet større og større og mere og mere professionelt. I dag har vi enormt fine musikanlæg og Carpark North har fx deres egne storskærme med, der kører i baggrunden, siger han og fortsætter:

- Det startede med en folkevognsrugbrød og Frede Fup og Sanne Salomonsen.

Sanne Salomonsen er også med i år, og hverken hun eller Jacob Haugaard var forundt storskærme omkring 1990, hvor Haugaard debuterede som vært for Grøn Koncert.

- Hvis jeg gik 50 meter væk fra scenen, så kunne man ikke se mig. Det er derfor, jeg startede med det spraglede tøj. Jeg tænkte, at hvis jeg klædte mig på som en ambulance, så måtte folk sgu' da kunne se mig, siger Jacob Haugaard til TV2 ØSTJYLLAND.

I Muskelsvindfonden er glasset ikke halv tomt. Det er halv fyldt, lyder det fra Jacob Haugaard, der selv har haft sygdommen tæt inde på livet. Foto: Martin Ballund - Ritzau Scanpix

Et liv i ruiner

Han giver blandt andre muskelsvindlerne, som kalder mennesker med muskelsvind, æren for, at han selv kom ud af et livsfarligt alkoholmisbrug.

Alkoholmisbruget fik Haugaard så langt ud over kanten, at han overvejede at tage sit eget liv.

- Da jeg stoppede med at drikke, lå hele mit liv lå i ruiner. Men jeg kendte en del muskelsvindlere, og det satte mine problemer i perspektiv, siger han og fortsætter:

- Deres tankegang hjalp. Det hjælper ikke at have ondt af sig selv og sidde og flæbe. Kom ind i kampen.

Med 35.000 publikummer kan Grøn Koncert lørdag melde udsolgt. Det er anden koncert på årets tour, der nu meldes udsolgt. Foto: Ritzau Scanpix

117 spørgsmål

Satser du også på at satse 40-års jubiluæm som vært for Grøn Koncert?

- I showbiz regner vi med fuld tilslutning, indtil andet er bevist. Det er det eneste ultraliberale fag. Der er ingen økonomisk støtte. Det er ikke nogen undskyldning at være stresset eller ked af det. Så skal man lade som om, man er glad. Det eneste, jeg kan siger, er, de første 30 år hvert fald er gået godt.

Jacob Haugaard mødte i 1980'erne sin kone, der havde en dreng med muskelsvind. Han blev som en søn for Haugaard. Parret fik at vide, at sønnen, Nicolai, ville blive 17 år. Nicolai døde i 2008. Han blev 37 år.

Hvad betyder Muskelsvindfondens arbejde for dig personligt?

- Når du får et barn med muskesvind, starter det 117 spørgsmål. Det er som at blive ramt af et missil, der kan ødelægge hele familien. Der hjælper Muskelsvindfonden. I Muskelsvindfonden er glasset ikke halv tomt, det er halv fyldt.

- Et kompliceret problem har altid en kompliceret løsning. Der er ikke noget quick fix. Muskelsvindfonden kan selv sætte undersøgelser i gang om det, de synes er vigtigt. De får det, der hedder frie midler fra Grøn Koncert.

Jacob Haugaard overraskede alt og alle, da han i 1994 blev valgt ind i Folketinget som løsgænger. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Der er ifølge Jacob Haugaard 25 forskellige slags muskelsvind.

Jacob Haugaard blev i 1980'erne kendt for Jydekompagniet og som jadak-buskontrollør sammen med Finn Nørbygaard. Komikeren kan også skrive folketingsmedlem på sit CV.

