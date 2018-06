Værksted i Silkeborg siger farvel til de bare bryster

Kalenderbilleder af afklædte kvinder har i mange år udgjort den kunstneriske udsmykning på mandearbejdspladser i industrien og på værksteder.

Men de traditionelle kalendere er på vej ud.

Det er jo ikke sådan, at jeg skal ud og have lavet 87 plastikoperationer, fordi jeg vil se sådan ud. Liv Gam, ejer, St. Magleby Autoværksted

Mange større arbejdspladser har frabedt sig – eller direkte forbudt – billeder af nøgne kvinder på væggene. Andre, især mindre værksteder, kalder det en tradition, der fortjener at blive holdt i live, skriver magasinet Arbejdsgiverne.

'Den tid er forbi'

På Silkeborg-virksomheden Wila har man én gang for alle forbudt pige-kalenderne.

- Den tid er forbi, hvor vi skal have billeder hængende af nøgne kvinder i virksomheden. Det hører i min verden til i en tid, hvor der blev røget og drukket på arbejdspladserne, siger direktør Lars Lauridsen og fortsætter:

- I en moderne virksomhed som Wila med styr på tingene udsætter man hverken sine kunder eller sine medarbejdere for disse nøgenbilleder.

Fra næste år er der klassiske biler eller biler fra Le Mans på vores kalendere, lyder det fra leverandør af kalenderne til autobranchen.

'Næste år bliver det biler'

Leverandørerne af kalenderne mærker de nye tider. FTZ-koncernen, der leverer reservedele til autobranchen, har i mange år uddelt 5000. Men nu har man besluttet, at 2018-kalenderen bliver den sidste.

- Det er slut med damerne. Det har direktionen netop besluttet. Vi har fået meldinger om, at både ældre og yngre kunder reagerer på denne type kalendere. Fra næste år er der klassiske biler eller biler fra Le Mans på vores kalendere, siger marketingskoordinator Jeanette Hindsgaul til Arbejdsgiverne.

Blandt de sidste til at holde traditionen med nøgne damer på væggene i live er ægteparret Ken Veidiksen og Liv Gam, der ejer St. Magleby Autoværksted på Amager.

Der er utroligt mange kvinder, der føler sig misrepræsenteret af det her. Henrik Marstal, kønsdebattør

De har to-tre pige-kalendere hængende opfatter den nye modvilje mod kalenderne som en form for ’politisk korrekthed’.

- Vi er nået dertil, hvor man næsten ikke kan trække vejret mere, for tænk hvis man lød, som om man ville noget mere. Det er blevet for hysterisk, og man skal sådan passe på hele tiden, siger Liv Gam til TV 2.

'En smule begrænset'

Debattøren Henrik Marstal siger til TV 2, at den nye modvilje mod kalenderne er en del af en større debat om kvindebilledet i det offentlige rum.

- Kvinder er kun interessante i det omfang, de ægger det mandlige blik. Det bliver en smule begrænset og en-dimensioneret, siger han.

- Problemet kan jo være, at der er utroligt mange kvinder, der føler sig misrepræsenteret af det her. Kvinder der godt ved, at deres kroppe ikke er så smækre og unge og lækre, og som kan blive en smule forstemt over at se de idealer, de skal leve op til. Her tænker jeg også på pigebørn, der er på vej og vokser op med, hvad man skal leve op til for at være god nok, siger Henrik Marstal.

Men det argument giver Liv Gam fra St. Magleby Autoværksted ikke meget for:

- Jeg kan da godt kigge på dem og sige: ’Nåh ja, det var dengang’. For nu er jeg blevet ældre. Men det er jo ikke sådan, at jeg skal ud og have lavet 87 plastikoperationer, fordi jeg vil se sådan ud, siger hun.