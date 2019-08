Værdifuld fløjte dukkede op i bus

I starten af sidste uge forsvandt en meget vigtig fløjte for Aarhus Symfoniorkester. En fløjte, der var så vigtig for fløjtenisten, at man udlovede en dusør på 10.000 kroner til den, der kunne finde den.

Nu er fløjten fundet, og fløjtenisten kan ånde lettet op.

- Jeg er fuld af taknemmelighed over, at den sidste uges mareridt nu er overstået. Det har kostet nattesøvn, appetit og ja også tårer at være adskilt fra fløjten, siger Lena Kildahl Larsen, der er solofløjtenist hos Aarhus Symfoniorkester i en pressemeddelelse.

Alle er glade

Det vækker ikke kun glæde for Lena, men for alle i Aarhus Symforniorkester, at fløjten nu er fundet.

- Det er helt fantastisk. Det ville være en kæmpe proces at lave en ny fløjte, så vi er meget lettet over, at fløjten er tilbage, siger Jes Vand fra kommunikation og marketing i Aarhus Symfoniorkester til TV2 ØSTJYLLAND.

Fløjten blev fundet i en bus. Personen, der fandt fløjten, er blevet tjekket af politiet, for at sikre, at det ikke var et tyveri, personen selv havde begået. Nu venter der en dusør på 10.000 kroner til borgeren.

Aarhus Symfoniorkesters Fond med advokat Steffen Ebdrup i spidsen har valgt at støtte orkestret med betaling af dusøren til den hjælpsomme borger.