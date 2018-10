Pas på brunstige hjorte: Er smurt ind i mudder, tis og sæd

- De er smurt ind i mudder, tis og sæd. Det er det, de gør. Så hvis man ser en hjort, der er smurt ind, så er han i brunst, og han lugter ikke særlig godt, fortæller Stefan Boldsen Hansen.

Han er skov- og landskabsingeniør i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

- Sikahjorten er især i brunst lige nu, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Sikahjorten er lige nu i brunst. Foto: Colourbox

Du skal være rigtig opmærksom på deres adfærd. Hvis du har en lille smule sund fornuft og kendskab til, hvordan et presset dyr ser ud, så er du ikke i tvivl. Stefan Boldsen Hansen, skov- og landskabsingeniør, Aarhus Kommune.

Derfor skal man tage sine forholdsregler, hvis man vælger at tage i for eksempel Marselisborg Dyrehave eller et andet sted, hvor der er hjorte.

I Marselisborg Dyrehave er der både dåvildt og sikahjort. Her er det især sikahjorten, man skal være opmærksom på.

- Dåvildt er noget mere reserveret, imens sikahjorten er noget mere tamme, fortæller Stefan Boldsen Hansen.

Hvæser og kommer truende imod én

I Marselisborg Dyrehaven er hjortene ret tamme og vant til, at gæsterne kan komme helt tæt på. Derfor er der en større risiko for, at der sker noget, når de er i brunst.

- Hvis ikke, man som publikum opfører sig ordentligt, så kan dyrene blive utrygge, siger han.

Det er ligesom, når vi er i byen, og den store pumpede fyr kommer hen imod dig. Så er han bredere og har en vildere bevægelse i skulderpartiet. Stefan Boldsen Hansen, Aarhus Kommune.

Man skal derfor være opmærksom, hvis sikahjorten hvæser, og kommer truende hen imod én med stive ben.

Hvis det sker, så skal man bakke stille og roligt tilbage og blive ved med at se på hjorten, indtil man er i en passende afstand.

- Hvis man går tættere på, så stanger de for at vise, her er jeg, skrid med dig, siger Stefan Boldsen Hansen.

Hjortene er i brunst i et par måneder.

Folk er blevet bedre til at tænke sig om

Indtil nu har der ikke været nogen indberettede episoder fra Marselisborg Dyrehave, fortæller Stefan Boldsen Hansen

- Det virker som om, folk er blevet bedre til at gebærde sig i dyrehaven. Der er ikke ret mange konfrontationer. Der er altid nogle om vinteren, men det skal man også forvente.

I Marselisborg Dyrehave kan man komme helt tæt på hjortene, men i brunstperioden skal man være ekstra opmærksom. Arkiv.

Aarhus Kommune har også sat store skilte op, som gør opmærksom på, at hjortene er i brunst, ligesom de gør opmærksom på det på Facebook.

- Vi prøver også hele tiden at fortælle folk, hvad man gør, og ikke gør. I det store hele, så er vi også blevet bedre oplysningsmæssigt, og det giver pote hele vejen igennem, siger Stefan Boldsen Hansen.

Hjortes brunstperiode varer typisk i et par måneder.

Herunder kan du se en video fra 2016, hvor biolog Niels Jørgen Friis fortæller om brunstperioden, og hvad man skal være opmærksom på.