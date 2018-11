Vælter ind med tip om stjålne skildpadder: Samme art sat til salg

Søndag midt i åbningstiden blev der stjålet tre meget sjældne burmesiske stjerneskildpadder fra Randers Regnskov. Siden har tyveriet fået massiv omtale i alverdens medier, og det har fået borgerne til tasterne.

Mellem 75-100 henvendelser har regnskoven fået fra folk, der mener at have afgørende nyt i sagen. Desværre har ingen ramt plet endnu.

Mange har set samme art sat til salg i Tyskland, men der er ikke tale om de stjålne skildpadder. Kristian Sørensen, dyrepasser Randers Regnskov

- Bare på min private profil har jeg fået 30 tip, og derudover har regnskoven vel fået omkring det dobbelte på sin. Mange har set samme art sat til salg i Tyskland, men der er ikke tale om de stjålne skildpadder, slår dyrepasser i Randers Regnskov, Kristian Sørensen, fast over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Sælgerne i Tyskland har de rette certifikater og opdrætspapirer på skildpadderne, så tilladelserne er i orden, siger han.

02:29 VIDEO: Her kan du se mere om tyveriet i Randers Regnskov. De stjålne skildpadder har fået massiv medieomtale, og dyrepasser Kristian Sørensen er overbevist om, at de er umulige at afsætte i Danmark, fordi alle med krybdyr har hørt om sagen. Luk video

Mener at have set dem i reklame

Han forstår dog godt, at folk henvender sig, for det er yderst sjældent, at skildpadder af denne sjældne type sættes til salg.

Andre mener at have set skildpadderne i annoncer på Facebook, imens en sågar mener at have set dem i en reklamefilm.

- Nogle mener, at skildpadderne er stjålet og sat til salg før søndag, men vi tæller vores dyr hver morgen, og søndag var de der alle sammen, fortæller Kristian Sørensen.

I alt har Randers Regnskov indtil i søndags haft otte burmesiske stjerneskildpadder, som flyttede ind for få måneder siden, som en del af et avlsprojekt.

- Det er forfærdeligt. De er ufatteligt sjældne. Myndighederne har givet os tillid til, at vi kunne få projektet med skildpadderne op at køre og måske opdrætte dem, sagde Kristian Sørensen fra Randers Regnskov mandag til TV2 ØSTJYLLAND.

01:07 VIDEO: Her kan du se, hvordan det så ud, da de otte skildpadder for nogle måneder siden flyttede ind i Randers Regnskov. Video: Randers Regnskov Luk video

Ingen videoovervågning

Præcist, hvordan tyveriet er sket vides ikke, da der ifølge Randers Regnskov ikke er videoovervågningen ved skildpaddernes bur.

- Der er et flettet metalhegn, som formentlig er sparket ind, hvorefter man med hænderne har haft mulighed for at tage nogle af dem. De fem andre er formentlig blevet bange og er kravlet længere ind i buret, sagde Kristian Sørensen i går.

Han afviste, at skildpadderne selv kan have fundet vej ud ad buret.

- Hullet i hegnet sidder for højt til, at de selv kan være kravlet ud.

Arten er så sjælden i naturen, at en delegation på fem personer med specialtrænede hunde for nyligt kun fandt fem af de disse skildpadder efter 400 timers målrettet søgen i Burma.

- Vi har lagt et stort arbejde i at få de her skildpadder til at falde til her, så vi måske på sigt kan opdrætte dem, og derfor er det selvfølgelig meget bittert det her. Vi er enormt kede af at miste så stor en del af det her avlsprojekt, lød det fra dyrepasseren.

Håber de fortryder

Kristian Sørensen frygter nu, at de tre skildpadder er havnet et sted, hvor man ikke kan passe dem ordentligt, da de kræver særlige forhold.

- Jeg er ikke i tvivl om, at gerningsmændene har vidst, hvad de er gået efter. Skildpadderne udgør en stor værdi. Man skal være rimelig kold, hvis man søndag midt i vores åbningstid sparker hegnet ind og tager dem, sagde han mandag.

Han håber, at gerningsmændene fortryder deres handling.

- Vi laver frit lejde. Hvis man sidder derude og indser, at det her er dumt, så kan man komme og aflevere skildpadderne her anonymt, eller man kan ringe til os og fortælle, hvor de er, og så henter vi dem.

Mandag kl. 9.45 blev tyveriet anmeldt til Østjyllands Politi. I dag lyder det fra politiet til TV2 ØSTJYLLAND, at de heller ikke har fået et gennembrud i sagen.