Vælgermøde kun om klima: Vil du have afgifter på din flybillet?

Skal der klimaafgifter på flybilletter? Og hvordan gør man det mere fordelagtigt at købe en elbil?

Det var blandt de spørgsmål, der blev taget op mandag aften til et vælgermøde på biblioteket i Hinnerup.

For her var alt, hvad der hedder pensionsalder, normeringer i dagsinstitutioner og travlhed på sygehusene lagt til side for en aften til fordel for en diskussion om klimaet og bæredygtighed.

Afgifter på flybilletter og brændstof

Folketingskandidaterne fra Østjylland var inviteret af de Alternative, som står bag forslaget om klimaafgifter på flybilletter.

- Vi er nødt til at sørge for, at der er sammenhæng mellem prisen for at flyve, og den miljøbelastning der er ved det, siger Rasmus Fogde, der er folketingskandidat for Alternativet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg synes, det er en udmærket idé i forhold til grøn omstilling. Flere tiltag af den slags vil nok være bedre for klimaet. Jørgen Skovbjerg, Aarhus

Det forslag mødte dog ikke opbakning fra de Konservatives folketingskandidat Charlotte Green, som også deltog i aftenens vælgermøde.

- Det læsser jo hele afgiften over på forbrugerne og virksomhederne, og det synes vi slet ikke, er den rigtige vej at gå, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Charlotte Green så hellere, at der kom en afgift på flybrændstof.

Læs også Rikke-Marie lider af en sjælden sygdom: - Besparelserne gør mig utryg

- Så bliver det meget mere spændende for flyselskaberne at vælge det rigtige brændstof eller nogle mere miljøvenlige måder at flyve på, siger hun.

Hvis man spørger Rasmus Fogde fra Alternativet er det dog ikke enten eller.

- Vi skal have begge dele. Det er klart, at lige nu har flybranchen en kæmpe favorisering, ved at de slipper for at betale afgifter af deres brændstof, så det dermed bliver kunstigt billigt at flyve. Så selvfølgelig skal vi have rettet op på det, men det er sådan noget, vi skal have gjort på EU-plan, for ellers tanker man jo bare op i et andet land, siger han.

Gitte Primdal ville ikke flyve mindre, selvom flybilletterne blev dyrere. For når hun flyver, er det i forbindelse med hendes arbejde.

TV2 ØSTJYLLAND besøgte mandag Aarhus Lufthavn for at spørge en række passagerer, hvad de vil sige til, hvis deres flybillet blev dyrere.

Jørgen Skovbjerg fra Aarhus er en dem, der ikke ville have noget imod at betale ekstra.

- Jeg synes, det er en udmærket idé i forhold til grøn omstilling. Flere tiltag af den slags vil nok være bedre for klimaet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det læsser jo hele afgiften over på forbrugerne og virksomhederne, og det synes vi slet ikke, er den rigtige vej at gå. Charlotte Green, folketingskandidat, Konservative

Gitte Primdal fra Aarhus tror dog ikke på, at forslaget om klimaafgifter på flybilletter vil få den enkelte forbruge til at ændre adfærd i forhold til flyrejser.

- Når jeg flyver, så er det for mit arbejde, så det har ingen effekt for mig. Når jeg tager på ferie med familien, så kører vi som regel, fordi jeg rejser meget til hverdag. Men det (afgiften, red.) vil belaste virksomhederne, og den pris vil jo blive lagt på produkterne i sidste ende, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil have flere elbiler på vejene

Et andet centralt emne til klimadebatten i Hinnerup var elbiler, og hvordan man får flere af dem på vejene.

Her spurgte TV2 ØSTJYLLAND også forbrugerne, og de har alle sammen det samme bud på en løsning.

Elbilerne skal simpelthen være billigere.

Hvis Sarah Husted skal vælge en elbil fremfor benzinbilen, så kræver det, at elbiler falder i pris.

- Jeg tror, det handler rigtig meget om prisen. Jeg har overvejet det meget, men jeg synes, at der er ret stor forskel på benzinbiler og elbiler i dag, så det skal være et rimeligt stort fald i prisen, før det er noget, jeg begynder at kigge seriøst på, siger Sarah Husted fra Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

I Norge blev der sidste år solgt 46.000 elbiler, mens der i Danmark kun blev solgt 1500. I Norge har man for eksempel valgt at lade elbilerne køre i busbanerne, givet dem gratis parkering i byerne og fjernet momsen på dem.

Jeg har overvejet det meget, men jeg synes, at der er ret stor forskel på benzinbiler og elbiler i dag, så det skal være et rimelig stort fald i prisen, før det er noget, jeg begynder at kigge seriøst på Sarah Husted, Aarhus

Et andet norsk tiltag er, at man har lempet beskatningen på firmabiler, og her mener Daniel Toft Jakobsen, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og kandidat ved det kommende folketingsvalg, at Danmark bør lade sig inspirere.

- I Danmark er rigtig mange af de nye biler, der bliver solgt, firmabiler, som en arbejdsgiver køber og stiller til rådighed for en medarbejder, som så bliver beskattet af værdien af den bil. Og vi har foreslået, at den beskatning skal sænkes på elbiler, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Efterlysning: Hvem har skrevet disse noter?

Også hos Venstre ønsker man flere elbiler på vejene.

- Jeg ser da gerne elbiler i for eksempel busbaner, og at de har nogle favorable parkeringsforhold. Det har de jo i dag i og med, at de kan parkere ved ladestandere rundt om i byen, siger Anders G. Christensen, der er folketingskandidat for Venstre.

- Vi kan udbygge infrastrukturen, og så har vi jo sagt, at fra 2030 skal der ikke sælges diesel- og benzinbiler i Danmark, så det kommer jo helt af sig selv.