Blodsugende tæger truer elevers studietur - for andet år i træk

Kursister på Randers HF og VUC fik sidste år ødelagt deres studietur, fordi de boede på et hostel, der var plaget af væggelus.

Udover den ødelagte studietur resulterede situationen også i et langt efterspil med kursister, studieledelse og rejsebureauet AlfA Travels i hovedrollerne.

Af samme grund er kursisterne både uforstående og bekymrede over, at Randers HF og VUC via AlfA Travels igen har booket et hotel, hvor det tilsyneladende kribler og krabler med væggelus. Det sker i forbindelse med en snarlig studietur til Berlin.

- Det tog mig to minutter at finde ud af, at der var problemer med væggelus på hotellet. Det er dårlig stil, at vi skal sætte vores tillid til studiet, og så kan de ikke rigtig finde ud af det, siger Jesper, der er kursist på Randers HF og VUC.

Der er 90 værelser på Industrie Palast Hostel & Hotel Berlin, der ligger 45 minutters gang fra Alexanderplatz i Berlin.

Kursist svulmede op

Han fortæller, at det sidste år fik konsekvenser, at der var væggelus på kursisternes hostel.

- Der var en pige, der var allergisk over for væggelus. Hun svulmede op og fik røde mærker over det hele, men skulle fortsætte med at bo på det samme hostel. Jeg fandt selv en på min jakke, og en anden fandt en under sengen, siger Jesper til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi pakkede allesammen vores ting og gik ned i lobbyen for at sige, at vi ikke ville bo der, men de fleste måtte blive, fordi de ikke havde råd til et andet sted. Jeg fandt noget Airbnb, men det måtte jeg selv betale.

Det hostel, kursisterne skal bo på i år, hedder Industrie Palast Hostel & Hotel Berlin, og på rejse-sitet Trip Advisor kan man rigtig nok finde flere anmeldelser, der handler om væggelus. Der er også flere positive anmeldelser.

En anmeldelse af Industrie Palast Hostel & Hotel Berlin på rejse-sitet Trip Advisor. Det ubehjælpelige sprog skyldes formentlig en oversættelse af Google Translate.

Ifølge Jesper er hele hans klasse ikke interesseret i at bo på det pågældende hostel. Han fortæller, at det har været en fælles beslutning at kontakte et medie.

De seneste Trip Advisor-anmeldelser af Industrie Palast Hostel & Hotel Berlin er fra sidste år, så det er reelt ikke til at vide, om der på nuværende tidspunkt er væggelus på stedet. Jesper er dog sikker på, at det er tilfældet.

- Selvom de seneste anmeldelser er fra 2017, så er væggelusene der stadigvæk. Hvis et hotel rigtigt skal sikre sig mod væggelus, er det en kæmpe proces, hvor hotellet skal lukke ned i en længere periode. Det er rigtig dyrt, og det tror jeg ikke på, at de har gjort, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

En katastrofe for alle

Rektor på Randers HF og VUC, Lena Søllingvraa Walters, kan godt forstå, at eleverne er bekymrede og frustrerede.

- Det vil være en katastrofe for alle, hvis vores elever for andet år i træk kommer ned på et hotel med væggelus. Så er vores samarbejde med AlfA Travels slut. Det ødelægger en studietur. Det faglige program bliver smadret, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Sidste år brugte vi lang tid på at få flyttet eleverne rundt til andre værelser, og vi skulle jo gerne have en tur, hvor vi koncentrerer os på det faglige program.

Rektor Lena Søllingvraa Walters håber inderligt, at kursisterne på Randers HF og VUC får en god studietur.

Randers HF og VUC kan dog ikke garantere, at der ikke er væggelus på et hotel i Berlin, lyder det.

- Jeg tror desværre, at der er rigtig mange hoteller, der har haft væggelus på et tidspunkt. Men vi kan gøre alt for at forebygge, at der ikke er væggelus på det hotel, når vi kommer, og det mener jeg sagtens, vi kan nå, siger Lena Søllingvraa Walters til TV2 ØSTJYLLAND.

Sætter lid til agenter

Hos rejsebureauet AlfA Travels lyder meldingen, at de er nødt til at stole på de mennesker, de arbejder sammen med.

- Vi arbejder sammen med nogle agenter, og de har styr på de forskellige indkvarteringssteder. Vi har en forventning om, at der selvfølgelig ikke er væggelus de steder, hvor vi sender vores gæster den. Men sagen sidste år viser, at der kan ske sådan nogle ting, siger administrerende direktør Allan Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Rejsebureauet kan heller ikke garantere, at kursisterne fra Randers i år kommer til et hostel uden væggelus.

- Væggelus kan komme alle steder. Hvis der er nogen, der har en kur mod væggelus, så hører jeg gerne om det. Den garanti, jeg kan give, er, at skulle der være væggelus, så vil vi gøre alt for at afhjælpe situationen, siger Allan Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Væggelus er blodsugende tæger, der gemmer sig i revner og suger blod om natten.

'Kasper' er ikke det rigtige navn på den kursist, der medvirker i denne artikel. Kilden har ønsket at være anonym, men hans identitet er kendt af redaktionen på TV2 ØSTJYLLAND.