Væddeløbsentutiaster satsede penge på både chihuahauer og gadekryds

Labradorer, chihuahuaer og gadekryds var blandt de fremmødte, da årets hundevæddeløbssæson blev løbet i gang på Midtjysk Greyhound Stadion i Bjerringbro.

Hundevæddeløb er kendt for at være en sport med hardcore hundeejere og racehunde.

Men faktisk er hundevæddeløb for alle slags hunde, og mange af deltagerne er derfor også familiehunde, der har fået løbelicens.

En af dem der for førstegang deltager i hundevæddeløb er Lone Hübschmann fra Skanderborg med sin hund Donatello.

- Han fik sin løbelicens i søndags, så vi er meget spændte, siger Lone Hübschmann til TV2 ØSTJYLLAND.

De købte Donatello som en familiehund, men fik hurtigt øjnene op for, at han var mere end en almindelig hund.

- Vi kunne godt se, at han kunne løbe ret stærkt ude i haven, siger Lone Hübschmann til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor begyndte de at træne, så de på længere sigt kunne stille op i et af de mange hundevæddeløb.

Åbningsløb er en festdag

Bag arrangementet står Gudenådalens Greyhound Klub, der har knoklet i flere dage for at være klar.

- Vi har ordnet, fikset, malet og gravet, og gjort hvad vi kunne for at gøre det her til en festdag, siger Helle Mogensen, der er kasserer i Gudenådalens Greyhound Klub, til TV2 ØSTJYLLAND.

Klubben hedder Greyhound Klub, fordi Greyhound oprindeligt var den primære race, der deltog i løbet, men i dag er det også mange andre hunderacer, der deltager i hundevæddeløbet.

- Det er alle slags hunde i alle størrelser og typer, der kommer. Familiehunde deltager også, rigtig mange folk er meget interesseret i det, og hurtigt viser det sig, at de fleste hunde kan løbe banen rundt, siger Helle Mogensen, der er kasserer i Gudenådalens Greyhound Klub.

Et fantastisk fællesskab

Det kræver noget at deltage i hundevæddeløb. Derfor træner Gudenådalens Greyhound Klub hver søndag og hele to gange om ugen i sommerhalvåret, og for Lone Hübschmann er det et fantastisk fællesskab at være med i.

- En del af det her er også at møde så mange hyggelige mennesker, som er helt ekstremt søde til at hjælpe, når man skal i gang. Folk står simpelthen i kø for at hjælpe, siger Lone Hübschmann.