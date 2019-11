Vågnede ved at mand gik rundt i hjemmet: Mobilbillede fældede ubuden gæst

En 25-årig aarhusianer oplevede natten til mandag et scenarie, som mange af os nok inderligt frygter.

Han vågnede nemlig ved, at nogen gik rundt i mørket i hans bolig.

Da beboeren stod op, opdagede han en fremmed mand, der gik rundt med hans iPad i hænderne. Den blev smidt på gulvet, da den overraskede 25-årige råbte af manden.

Gøen gjorde udslaget

Den ubudne skyndte sig ud af lejligheden. Det gjorde beboeren dog også. Han fulgte efter indbrudstyven ned ad gaden og tog et billede af den løbende mand med sin mobiltelefon.

Herefter ringede den 25-årige mand til politiet, der sendte en hundepatrulje til stedet.

Straffeloven § 276a: "For indbrudstyveri straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til fremmed hus og uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse" (genrebillede). Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Da patruljen kom frem, fik hunden hurtigt færten af den flygtende mand. Hunden ledte sin fører hen til Posthussmøgen, der forbinder Fredens Torv med Søndergade. Her satte hunden sig og begyndte at gø foran noget byggemateriale.

Man skal passe på sig selv

Bag byggematerialet fandt politiet en 41-årig mand, der forsøgte at gemme sig. Hundeføreren kunne genkende manden fra det billede, som beboeren havde taget, og den 41-årige mand blev anholdt og sigtet for indbrud.

Er det forsvarligt, at den 25-årige beboer af lejligheden selv forfølger manden og tager et billede af ham?

- Det er altid en konkret vurdering. Først og fremmest skal man passe på sig selv, men i dette tilfælde følger manden efter på afstand og får taget et billede, der gør, at vi kan identificere gerningsmanden, og derfor er han en stor hjælp for vores efterforskning, siger pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

To ulåste døre

Den 25-årige mand bor i stueetagen og havde ikke låst sin dør, inden han gik i seng.

Jakob Christiansen oplyser, at der natten til mandag har været et lignende indbrud på Sønder Allé i Aarhus C.

- Vi undersøger, om der er en kobling, for de to steder ligger meget tæt på hinanden, og fremgangsmåden er præcis den samme, siger pressemedarbejder han.

Ved indbruddet på Sønder Allé var døren ind til lejligheden heller ikke låst.

