Her var der ingen vindere og tabere: Vådt folkemøde satsede på samtale

Bornholm har det, Mors har det, Hirtshals har det og Møn har det. Og nu har Himmelbjerget også fået sit helt eget folkemøde.

Traditionen startede egentlig helt tilbage i 1939, hvor Steen Steensen Blicher holdt den første udgave af ”Himmelbjergfesten”. Nu er det så tilbage under navnet ”Demokratiets Folkemøde.”

Det er ligesom at holde kroppen i god form – demokrati-genet skal også holdes ved lige. Claus Leick, arrangør, Demokratiets Folkemøde

- Vi skal blive bedre til at diskutere og inddrage hinanden. Både lavpraktisk hjemme på gaden med naboerne, men også i Folketinget. Det er ligesom at holde kroppen i god form – demokrati-genet skal også holdes ved lige, siger arrangør Claus Leick til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom regnen indtog Himmelbjerget, var en god flok mødt op til frirumsdebat. Her var der fokus på at lytte nysgerrigt til modpartens argumenter frem for at kåre en vinder og taber.

Formålet med mødet er at tage temperaturen på det danske demokrati, og måden det fungerer på. Gennem workshops og debatter kunne tilhørerne blive klogere på blandt andet tonen på de sociale medier, de unges engagement i demokratiet og mediernes tilgang til journalistik.

Læs også Tonen er hård online: - Man begynder at tro på, at det er rigtigt

Blandt paneldeltagerne var blandt andet landspolitikere, chefredaktører og en talsmand fra Facebook.

- Mange her i området har snakket om, at der burde være et folkemøde. Også på grund af historien. Demokratiet er interessant – det handler ikke kun om folketingsvalg, det handler også om, hvordan vi diskuterer og agerer på eksempelvis de sociale medier, siger Claus Leick.

I det store telt på Himmelbjerget kunne gæsterne blandt andre lytte til chefredaktør på Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen, folketingsmedlem Marianne Jelved (RV) og formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Alternative debatformer

Et af arrangementerne til Demokratiets folkemøde havde fokus på at skabe en debatform uden vindere og tabere. Til ”frirumsdebat” handler det nemlig om at give plads til nuancer og tvivl og om at blive klogere.

Det er en god ting at prøve at skulle sætte sig i den andens sted på den måde. Ole Larsen, næstformand, Landboforeningen Odder-Skanderborg

- Demokrati bygger jo på oplysning, og hvis man skal være oplyst, skal man også have nuancerne med. Som debatten nogle gange er, er der meget mere positionering i stedet for oplysning, siger dagens moderator Clara Nepper Winther, som er debatpilot i Frirummet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ole Larsen og Keld Hvalsø er stærkt uenige om, hvorvidt man må bruge pesticider i landbruget. I dag forsøgte de at sætte sig i hinandens sted for at blive klogere på hinandens synspunkter.

På scenen debatterede landmand Ole Larsen med politiker Keld Hvalsø (EL), hvorvidt brugen af pesticider i landbruget skal være tilladt. Og selvom de var dybt uenige, kunne de alligevel godt få noget ud af at lytte lidt til hinanden.

Læs også Nu er det afgjort: Landmænd har fået sprøjteforbud

- Det er en god ting at prøve at skulle sætte sig i den andens sted på den måde. Og at man endda rent fysisk skulle flytte sig over på den andens plads og tænke over, hvad modparten tænker, siger Ole Larsen, der også er næstformand i Landboforeningen Odder-Skanderborg.

- Man får lige tænkt over, at hvis man nu selv var Ole – hvad ville man så tænke? Er det så ikke nogle rimelige argumenter, han kommer med?, siger Keld Hvalsø (EL), formand for teknisk udvalg i Aarhus Kommune.

Rigtigt med en modbølge

På en af de andre scener medvirkede chefredaktør på Midtjyllands Avis, Hans Krabbe, i en debat om mediernes rolle i demokratiet. Han er helt enig i, at der bør være mindre fokus på vindere, tabere og konflikt i den offentlige samtale.

Vi skal se på, hvad der fungerer og lykkes i vores lokalsamfund. Der har vi en vigtig opgave. Hans Krabbe, chefredaktør, Midtjyllands Avis

- Jeg synes, det er det helt rigtige. I en verden hvor fronterne hele tiden bliver trukket op med både magthavere og sociale medier, så synes jeg, det er det helt rigtige med en modbølge og lytte lidt mere til hinanden, siger Hans Krabbe til TV2 ØSTJYLLAND.

01:51 VIDEO: Hans Krabbe uddyber sit syn på, hvorfor medierne i mindre grad skal dyrke konflikthistorier. Luk video

Han anerkender, at medierne har et ansvar for, at konflikterne og de skarpt optrukne holdninger har fyldt meget de seneste år.

- Efter mange årtier, hvor vi har været lidt sure for en sikkerheds skyld og fokuseret mere på begravelser end bryllupper, så er tiden nu kommet til, at vi også er en del af det opbyggelige og det konstruktive. Vi skal se på, hvad der fungerer og lykkes i vores lokalsamfund. Der har vi en vigtig opgave, siger Hans Krabbe.

Læs også Folkemøde på Himmelbjerget er tilbage efter 175 års pause

Arrangørerne bag Demokratiets Folkemøde forventer, at arrangementet vender tilbage næste år.