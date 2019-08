Projekt slår stort hul i CO2-udledning - én landmand kan stoppe det hele

Staten skal give Syddjurs Kommune 16 millioner kroner. 25 landmænd skal sige ja til at sælge deres jord.

Hvis de to ting klapper, kan kommunen forvandle Karlby Enge tæt ved Hornslet til et vådområde - eller et lavbundsområde - på 160 hektar.

Læs også Fejl på bomme stoppede trafikken igen: - Det er skræmmende

Et lavbundsprojekt er et område, hvor man tager noget landbrugsjord ud af produktion og sætter det under vand. På den måde kan man reducere CO2-udledningen.

Ifølge udvalgsformand Kim Lykke Nielsen kan et vådområde i Karlby Enge som sideeffekt reducere udledningen af nitrat med flere tusinde tons.

Win-win

Ifølge Kim Lykke Nielsen (SF), udvalgsformand for Natur, Teknik & Miljø i Syddjurs Kommune, er der ikke noget dårligt at sige om lavbundsområder.

- Lige netop lavbundsområder er et af de steder, hvor man får allermest klima samtidig med, at man opnår en mindre udledning af næringsstoffer til vores sårbare vandmiljø, siger han.

Læs også Færge måtte droppe Ebeltoft: - Jeg kan ikke huske, det er sket før

Hvis det lykkes Syddjurs Kommune at skabe et vådområde ved Karlby Enge, vil det reducere CO2-udledningen med 3500 tons om året. Det svarer til 550 Syddjurs-borgeres årlige udledning af CO2.

Samtidig vil kommunen reducere udledningen af nitrat med flere tusinde tons. Det vil Randers Fjord næppe klage over.

Følelser kan komme i vejen for vådområde, mener biolog Steen Ravn Christensen.

Kun én gulerod

De 25 landmænd, der skal lægge land til projektet, er ifølge biolog i Syddjurs Kommune, Steen Ravn Christensen, positive over for at lade kommunen købe deres jord.

Læs også Det gik galt på et øjeblik: Mand fik ildebefindende på motorvej

Der er dog mindst én hage.

- Vi har kun en gulerod, og det er økonomi. Mange af dem har haft deres jord i mange år, og de har mange følelser forbundet med jorden. Det kan være svært, at vi lynhurtigt kan sætte jorden under vand, når folk har arbejdet med den hele deres liv, siger han.

Hele projektet kan i princippet falde til jorden, hvis bare én af de 25 landmand synes, at det ikke skal gennemføres.

Læs også Herregårde slår portene op: Få et kig bag de store mure

Jeg er positiv over for gode idéer og at bidrage til samfundet, lyder det fra landmand Martin Fisker.

Vil gøre en god handel

Den landmand bliver højst sandsynligt ikke Martin Fisker fra landsbyen Lime.

- For mit vedkommende står jeg med åbne arme og er klar til at forhandle. Der er ingen, der tvinger mig til noget som helst, men jeg er positiv over for gode idéer og at bidrage til samfundet. En god handel for mig er, at jeg kan bidrage til biodiversitet og få noget foder hjem til mine dyr, siger han.

Læs også Et hjertebarn fylder 25 - frivillige puster liv i gammel biograf

Concito, en tænketank inden for klimatilpasning, har ifølge Steen Ravn Christensen regnet sig frem til, at lavbundsprojekter er det billigste virkemiddel inden for CO2-reduktion.

Syddjurs Kommune har allerede skabt vådområder ved Termestup, og et vådområde i Bendstrup er på kommunens tegnebræt.