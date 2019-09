Våd weekend med mere efterårsvejr i vente

Efter et blandet vejr fredag med både byger og sol får vi en lørdag med mere målrettet vejr. Desværre betyder det ikke flere soltimer, men tværtimod flere grå skyer med kraftigere byger.

- Den står fra morgenstunden på relativt kraftige byger, som skal passere forbi, og resten af dagen kommer også til at gå med i hvert fald risiko for byger fra tid til anden, siger Anders Brandt, der er vært på TV 2 Vejret.

Søndagsvejret står også på byger og ud på eftermiddagstimerne mere udbredt regn flere steder med temperaturer omkring 14-15 grader. Anders Brandt, Vejrvært, TV 2 Vejret

Optimisten ville her tænke, at der måske var tale om en sidste smule lun sommerregn, men der må meteorologen desværre skuffe igen – temperaturerne dykker nemlig i takt med, at regn-millimeterne stiger.

Selv hvis man sniger sig udenfor i et af de tørre minutter, skal man forvente regn når som helst i løbet af weekenden. Foto: TV 2 Vejret

- Temperaturer omkring 13-14 grader, så det bliver altså en kølig affære, og der bliver en relativt blæsende, men frisk vind fra sydvest, siger Anders Brandt.

Man kan altså lige så godt få pakket paraplyerne og regnjakkerne, hvis man har planlagt en weekend udenfor.

Det går den vej

Og man kan også lige så godt vænne sig til tanken og lade regntøjet ligge fremme, for det ser ikke ud til, at vi får mere tørt vejr lige foreløbig.

Mere regn og lavere temperaturer - det er virkelig blevet efterår.

- Søndagsvejret står også på byger og ud på eftermiddagstimerne mere udbredt regn flere steder med temperaturer omkring 14-15 grader, siger vejrværten.

Vi nærmer os anden måned i efteråret, og derfor er det heller ikke overraskende, at temperaturerne fortsætter nedad.

- Det bliver køligere tirsdag og onsdag, hvor det ikke bliver meget over 12 grader.