Våd start på ugen - men så bliver det tørvejr og solskin

Det er en god idé at huske paraply eller regntøj, når du skal af sted mandag morgen.

- Dagen begynder med regnvejr i store dele af Østjylland, og der er risiko for aquaplaning på vejene nogle steder. Det er et større nedbørsområde, der skal passerer Østjylland, og der er også risiko for torden, siger Anders Brandt fra TV2 Vejret.

Mandag morgen bliver en våd omgang i store dele af Østjylland.

På grund af risikoen for glatte veje skal bilister og andre trafikanter være ekstra opmærksomme i morgentimerne i trafikken.

Sol og tørvejr sidst på ugen

I løbet af mandag formiddag klarer det op, og mange steder kommer vi også til at se en del til solen i løbet af dagen. Temperaturen kommer til at ligge på 17-18 grader.

De kommende dage byder også på ustadigt vejr, og særligt tirsdag og onsdag ser ud til at blive med en del regnvejr. Til gengæld er der gode chancer for tørvejr og solskin torsdag og fredag.

