Våben og patroner fundet under stor politiaktion i park

Torsdag søgte politiet og Forsvaret med specialtrænede hunde i ti timer i Marienlystparken i det vestlige Aarhus. Målet var at finde skjulte og nedgravede våben beregnet til brug i den verserende bandekonflikt i området.

Det lykkes at finde flere effekter.

Det er altid bekymrende, når vi kan finde våben i det fri. Men derfor er jeg også endnu mere tilfreds med vores indsats, og at våbene nu ikke længere er til rådighed. Jesper Bøjgaard Madsen, Østjyllands Politi

- Et oversavet jagtgevær, en del patroner, tre knive og en peberspray. Det blev resultatet af den store søgning efter våben, lyder det i dag fra Østjyllands Politi.

Politiet fik hjælp fra Forsvarets Advanced Search Team, som systematisk gik hele parken igennem. Resultatet er tilfredsstillende, men bekymrende lyder det fra ordensmagten.

Kan færdes trygt i parken

- Det er altid bekymrende, når vi kan finde våben i det fri. Men derfor er jeg også endnu mere tilfreds med vores indsats, og at våbene nu ikke længere er til rådighed for de folk, der givetvis havde tænkt sig at bruge dem, siger politiinspektør, Jesper Bøjgaard Madsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forstår, at almindelige borgere i området kan blive bekymret over fundene, men det skulle være sikkert at færdes i Marienlystparken.

- Vi fortsætter vores store indsats i området med flere led. Vi er meget synlige derude, laver forebyggende arbejde og har efterforskning i gang, siger politiinspektøren.

Marienlystparken er en del af visitationszone i Aarhus.

Fik en god modtagelse

Nu skal politiet have undersøgt fundene nærmere og se, om man eventuelt kan finde spor, som kan lede frem til, hvem der har været i besiddelse af våbnene.

Jesper Bøjgaard Madsen ønsker at takke de lokale for deres reaktioner på den store aktion. Politi og forsvar blev ifølge ham nemlig godt modtaget i Marienlystparken.

- Vores folk på stedet mødte stor opbakning blandt de lokale. Det er et lille mindretal, der skaber ballade og utryghed i området, og det er dem, vi vil sætte en stopper for. Det er den opgave, vores indsats torsdag var et led i, siger han.

Det er endnu uvist, hvor længe våbnene har ligget i området, og om de har været brugt under konflikten. Ud over våben og patroner fandt politiet en krukke med hash og en pose med skunk.