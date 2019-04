Uventet trækplaster: Skrald mere populært end Moesgaard

Påske betyder ofte travlhed på landets genbrugspladser, da borgerne valfarter til med alt fra haveaffald til byggeaffald fra det nye gør-det-selv projekt i hjemmet.

Men faktisk er genbrugspladserne en attraktion for borgerne hele året.

De kommunale genbrugspladser er blevet så populære, at deres besøgstal kan konkurrere med flere af landets store turistattraktioner. Det viser en ny analyse fra Danmarks Affaldsforening og JHN Processor.

- Jeg tror, at genbrugspladserne er så velbesøgte, fordi der er kommet en bevidsthed hos mange danskere om, at genbrug er en vigtig del af at tænke på miljøet, siger Charlotte Fischer, der er direktør Dansk Affaldsforening, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyder vilde med genbrugspladser

Det er særligt østjyder, der er glade for at svinge turen ind forbi genbrugspladserne. Den nye analyse viser nemlig, at de tre mest besøgte genbrugspladser ligger i Østjylland.

Den mest besøgte genbrugsplads i Danmark ligger i Horsens, mens nummer to ligger ved Lystrup i Aarhus.

De har begge over 400.000 årlige besøgende. Deres besøgstal ligger på samme niveau som flere større turistattraktioner i Danmark som eksempelvis Moesgaard Museum.

Selvom genbrugspladser naturligvis ikke er en attraktion på samme måde, som museer og badeland, så er de alligevel særdeles velbesøgte.

Topattraktioner i Danmark (antal besøgende) Tivoli 4.377.000 Dyrehavsbakken 2.400.000 Legoland 1.700.000 Zoologisk Have Kbh. 1.172.493 Botanisk Have 970.759 Djurs Sommerland 808.289 Aquadome-Lalandia 681.000 Rundetårn 679.732 ARoS 658.086 Louisiana 657.293 Den Gamle By 571.167 Tivoli Friheden 562.572 Faarup Sommerland 557.611 Den Blå Planet 553.000 Aquadome -Lalandia Rødby 541.000 (Genbrugsplads Horsens 447.640) Christiansborg 431.536 Moesgaard Museum 424.019 (Genbrugsplads Aarhus 416.000) Experimentarium 401.340 Givskud Zoo Sydjylland 389.386 Kilde: VisitDenmark, Attraktionslisten 2017 & Dansk Affaldsforening/ JHN Processor Nøgletalsmodel 2017.

Affaldssortering hitter

Ligesom affaldssortering er blevet en del af hverdagen i de forskellige husstande, så har det også fået et stigende fokus på genbrugspladserne. Her er der ofte er over 40 forskellige fraktioner, man kan sortere sit affald i.

Det gør, at man skal bruge lidt tid på at sætte sig ind i, hvor de forskellige affaldsdele skal hen.

Ifølge direktør for Dansk Affaldsforening, Charlotte Fischer, er affaldssortering noget, som de besøgende på genbrugspladserne ofte gør meget ud af, fordi det er deres måde at bidrage til et bedre miljø.

- Det, at sortere affald, er en meget håndgribelig ting, som de fleste borgere kan overskue at gøre, så de helt konkret kan være med til at gøre en forskel for miljøet, siger Charlotte Fischer til TV2 ØSTJYLLAND.