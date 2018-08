Uventet opbakning til udskældt kommune fra demonstranter

300 borgere fra hele landet var her til eftermiddag samlet til demonstrationer i Grenaa. Demonstrationer for at vise støtte til Norddjurs Kommune, som de kommende dage skal finde besparelser for 115 millioner kroner årligt i budgettet.

Vi vil opfordre politikerne til at ændre refusionssystemet, så alle kommuner har råd til at behandle syge og ledige anstændigt. Tanja Newby, medarrangør

Besparelserne skyldes blandt andet, at Norddjurs Kommune ikke har haft styr på refusionsreglerne som trådte i kraft i 2015. De havde derfor budgetteret efter en refusion, som de ikke har modtaget.

Læs også Skole foreslås lukket i Norddjurs: - Forfærdelig stemning

En af medarrangørerne Tanja Newby mener, at systemet straffer Norddjurs Kommune.

- Vi vil støtte op om deres (Norddjurs Kommune red.) beslutning om at behandle de syge ordentligt, og vi vil opfordre politikerne til at ændre refusionssystemet, så alle kommuner har råd til at behandle syge og ledige anstændigt, siger Tanja Newby til TV2 ØSTJYLLAND.

Et skævt system

Arrangøren af demonstrationen kalder sig for Systemets Ofre, og de forskellige demonstrerende foreninger i dag går under den samlede betegnelse af ’Den sociale modstandsbevægelse’. De anser refusionssystemet for at være skævt:

- Jeg mener ikke, at de har klokket i økonomien, jeg mener, at systemet er skruet forkert sammen. Norddjurs kommune er med til at vise, hvor forkert systemet er. Det straffer kommuner for at afklare folk hurtigt med enten et flexjob eller førtidspension, forklarer Tanja Newby.

00:24 VIDEO: Se en bid af en demonstrationstale. Luk video

Der ligger skæbne bag alle de mennesker, der fastholdes i det offentlige. Tanja Newby, medarrangør

Demonstranterne mener, at systemet belønner kommunerne for at fastholde syge eller ledige i offentlig forsørgelse. Før det nye refusionssystems indtræden i 2015 udbetalte staten fuld refusion til kommunerne, når de sendte folk på førtidspension. Tanja Newby mener, at samfundet har bevæget sig i en forkert retning.

- Der ligger skæbne bag alle de mennesker der fastholdes i det offentlige. Det er ikke bare tal, det er mennesker, som fastholdes. Norddjurs straffes for en human, hurtig afklaring. Det burde egentlig være noget, som vi sætter højt, siger Tanja Newby.

Læs også Børn mødte op på rådhus: Kæmper mod besparelser