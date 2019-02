Utilfredse borgere: Bunkevis af skrald flyder på gaderne

'Så er den gal igen. Det er næsten hver mandag morgen - stop det dog. Der er henholdsvis 30 og 80 meter til de nærmeste affaldsøer MED plads.' Sådan skriver en frustreret borger på Facebook-gruppen 'Vores By - Aarhus'. Med til opslaget er der et billede af en stor bunke skraldeposer, der ligger lige ved siden af en af de kommunale affaldsøer.

Kommunen kan bare komme igang med at tømme og løse affaldsproblemerne.Det betaler vi for over skatten, så må de åbne pengekassen, og få gjort vores kommune rent. Facebook-bruger, 'Vores By - Aarhus'

Og flere borgere i Facebook-gruppen deler mandens frustration over skraldebunkerne i gadebilledet.

'Øerne bliver tømt for sjældent, det ville jo ikke se sådant ud hvis der var plads i skraldespandene!!', skriver en bruger.En anden bruger har også oplevet, at madskrald fra poserne ender på fortovet:

Læs også Ole gør plastik bæredygtigt: - I dag synes alle, at vi er nogle helte

'Det værste er, når der så går hul på poserne og det hele ligger ud over gaden. Det har jeg set adskillige gange, hvor det nærmest har set ud som om en eller anden bare har tømt sin pose med køkkenaffald ud af vinduet', skriver hun.

Dovne borgere eller langsom kommune?

På Facebook-opslaget er der dog en del uenighed om, hvem der har ansvaret for, at skraldet ikke flyder i gaderne. Problemet er kendt hos Teknik og Miljø i Aarhus.

Der er jævnligt en ansat fra Affald og Varme, der kører rundt i hele kommunen for at holde øje med skraldecontainerne. Anders Lai, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

- Dårlige vaner avler dårlige vaner, så når den første pose står der, kommer der hurtigt flere til, fortæller kommunikationskonsulent i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Anders Lai, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mens nogle opfordrer til, at beboere selv rydder op eller bruger en anden affaldscontainer i nærheden, så mener flere, at det er op til Aarhus Kommune at gøre noget ved svineriet.

Læs også Digter: Vi lever midt i en losseplads

'Kommunen kan bare komme igang med at tømme og løse affaldsproblemerne.Det betaler vi for over skatten, så må de åbne pengekassen, og få gjort vores kommune rent', skriver en borger.

Ifølge Aarhus Kommune gør de, hvad de kan for at holde trit med affaldssituationene i gaderne:

- Der er jævnligt en ansat fra Affald og Varme, der kører rundt i hele kommunen for at holde øje med skraldecontainerne, fortæller kommunikationskonsulent i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Anders Lai, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ny genbrugsstation skal bygges af... genbrugsmaterialer

Han mener også, at det er op til borgerne selv at give et praj til kommunen, hvis skraldet flyder.

- Det er jo desværre et problem, der opstår med jævne mellemrum, så vi kan jo bare sige, at vi meget gerne vil have tip fra borgerne i vores BorgerTip-app, siger Anders Lai.