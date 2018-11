Utilfredse beboere dannede menneskekæde imod ghettoplaner

Torsdag i sidste uge blev det vedtaget. En række boliger i Gellerup og Toveshøj skal som resultat af regeringens plan for boligområder på ghetto-listen rives ned.

Flere hundrede utilfredse borgere reagerede fredag eftermiddag ved at tage hinanden i hænderne og danne en kæde. På den måde ville de nemlig sende et signal til politikerne bag beslutningen.

Jeg er rystet over, at kommunalbestyrelsen i Aarhus og derefter regeringen har besluttet, at man skal rive gode, almennyttige boliger ned. Irene Brandt, Toveshøj

- Vi synes, det er vanvittigt at rive så mange boliger ned. Det er fuldstændig urimeligt, vi ved ikke, hvor de mennesker skal flytte hen, og folk er meget utrygge. Hvad skal der blive af dem, og hvor skal deres børn vokse op, siger Elsebeth Frederiksen, der var en af arrangørerne bag menneskekæden.

Menneskekæden skulle sende et "1000 nej tak" til politikerne bag ghetto-planerne.

Gellerup og Toveshøj i Aarhus er på regeringens ghetto-liste, og derfor må der maksimalt være 40 procent almene boliger. Det betyder, at nogle af boligerne som følge af den nye plan skal rives ned.

- Jeg er rystet over, at kommunalbestyrelsen i Aarhus og derefter regeringen har besluttet, at man skal rive gode, almennyttige boliger ned, fordi man tror, at man kan løse nogle problemer, som man ikke engang har dokumenteret findes, siger Irene Brandt, der var en af de fremmødte til demonstrationen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Dagens demonstration skulle også symbolisere, at beboerne i ghetto-områderne står sammen.

Deltagerne stod langs Ringvejen i Aarhus og holdt hinanden i hænderne, for på den måde at skabe opmærksomhed på den situation, de står i. Det var nemlig svært for bilisterne på en af Aarhus’ mest trafikerede veje at overse dem.

- Vi har jo prøvet mange ting for at råbe politikerne op det sidste lange stykke tid, og det har ikke rigtigt nyttet noget. De har sagt, at de gerne vil føre dialog med os, men det har de først villet, efter de har taget beslutningerne, siger Elsebeth Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.