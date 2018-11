Utålmodig bilist taget på fersk gerning: Endte med 7 sigtelser

Selvom man ikke altid lige kan spotte en af de velkendte biler med 'politi' på siden og de blå blink, så er det ikke ensbetydende med, at de ikke er der.

Det oplevede en 28-årig mand torsdag aften, da han besluttede sig for at tage turen over for rødt.

I krydset Silkeborgvej/Haslevej i Åbyhøj holder den 28-årige for rødt bag to andre biler. Men den utålmodige bilist vælger ikke at vente på det grønne lys.

- Vi har en civil patruljevogn til at holde i krydset lidt over syv om aftenen. Pludselig vælger bilisten at overhale i høj fart via svingbanen, og han kører over for rødt lys lige for øjnene af betjentene, siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

Betjentene i den civile politibil sætter de blå blink i gang og vælger at køre efter ham. Men det er først efter nogle hundrede meter, at den 28-årige stopper op.

- Da bilisten ruller vinduet ned, lugter det kraftigt af hash. Han virkede meget nervøs og påvirket, siger Jakob Christiansen.

Det var i krydset ved Silkeborgvej/Haslevej i Åbyhøj, at den 28-årige fik sig syv sigtelser på én gang.

Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.

- Vi ved ikke, hvorfor han ikke stoppede med det samme. Men betjentene har mistanke om, at han prøvede at skaffe noget af vejen. Narkotikaen kan også påvirke hans dømmekraft, siger Jakob Christiansen.

Men det stopper ikke her. Det viste sig nemlig, at manden er frakendt kørekortet.

Så for den 28-årige bilist blev det en dyr torsdag aften, da han kom afsted med i alt syv sigtelser.

- Det er heldigvis ikke så tit, at betjente skal skrive så mange sigtelser på én gang, siger Jakob Christiansen.